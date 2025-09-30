30 сентября 2025

30 сентября 2025 09:17

Женщинам дали советы по похудению в период менопаузы

Эндокринолог Алессандра Расковски заявила, что одной из самых частых жалоб женщин во время менопаузы является невозможность сбросить вес. В разговоре с изданием Sport Life она дала советы по похудению в этот период, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Гормональные изменения в период менопаузы влияют на распределение жира в организме и усиливают центральное ожирение", - пояснила Расковски. Похудеть в этом возрасте можно, но для этого необходим комплексный подход.

Так, по словам врача, сбросить вес помогут регулярные занятия спортом и сбалансированное питание, которые необходимо сочетать с заместительной гормональной терапией. Кроме того, при наличии сахарного диабета или инсулинорезистентности нужно принимать соответствующие препараты. Причем решать данную проблему Расковски посоветовала в первые 10 лет после наступления менопаузы, когда еще есть так называемое окно возможностей.


