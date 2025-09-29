29 сентября 2025

29 сентября 2025 15:13

Развеяны мифы об очистке печени народными способами

В последние годы в сети активно пропагандируются методы "очистки печени от шлаков" в домашних условиях, однако с точки зрения современной медицины подобные подходы могут быть потенциально опасны для здоровья. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, передает Day.Az.

По его словам, на сегодня существуют современные диагностические методы оценки состояния печени, при которых основным методом объективной оценки ее состояния является биохимический анализ крови. Он добавил, что применение народных методов "очистки печени" без консультации с врачом может привести к развитию серьезных осложнений, среди которых вирусный гепатит и цирроз.

"Например, использование тепла на область печени или соблюдение особой овощной диеты может способствовать движению мелких конкрементов в желчевыводящих путях и развитию воспаления. Такие методы не устраняют первопричину заболевания и не могут заменить комплексное лечение, назначаемое специалистом. Таким образом, попытки самостоятельной "очистки печени" в домашних условиях не только не эффективны, но и потенциально опасны", - рассказал хирург.

Умнов предупредил, что для поддержания здоровья печени необходимо регулярно проходить медицинские осмотры и сдавать анализы, принимать препараты. Лекарства должен назначать врач, к которому нужно обращаться при появлении первых тревожных симптомов, заключил он.


