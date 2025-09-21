Гинеколог назвал опасные признаки нарушений менструального цикла

Нормальная менструация длится от 4 до 8 дней при продолжительности цикла в пределах 24-38 дней. Какие симптомы нарушений менструального цикла требуют обязательного обращения к специалисту, 19 сентября "Известиям" рассказал гинеколог‑эндокринолог, репродуктолог, к.м.н., основатель образовательного проекта ДОКМЕД PRO Дмитрий Гусев, передает Day.Az.

"Когда мы говорим о нарушении менструаций, важно понимать, что есть две большие категории проблем. Первая проблема - это нарушение регулярности менструального цикла. Вторая - это проблема аномальных маточных кровотечений", - отметил Гусев.

Специалист перечислил основные причины нерегулярных менструаций: нарушение функции щитовидной железы, гиперпролактинемия, преждевременная недостаточность яичников, функциональная гипоталамическая аменорея из-за стресса или чрезмерных нагрузок, синдром поликистозных яичников, проблемы с надпочечниками и внутриматочные синехии.

Отдельное внимание врач уделил аномальным маточным кровотечениям, которые разделяются на обильные менструации и межменструальные кровянистые выделения.

"Обильные менструации - это ситуации, когда пациентку беспокоят сгустки, смена средств личной гигиены чаще, чем раз в два часа, или ночные протечки", - пояснил Гусев.

Наиболее частыми причинами таких состояний являются гиперплазия эндометрия, миома матки и аденомиоз.

Межменструальные кровотечения могут быть вызваны полипами эндометрия, хроническим эндометритом, последствиями половых инфекций, ановуляцией при СПКЯ или иметь недиагностируемые причины.

Эксперт четко обозначил ситуации, требующие обращения к специалисту: сокращение цикла менее 24 дней, задержки более 38 дней, менее восьми менструаций в год, продолжительные менструации, более девяти дней, и обильные кровотечения.