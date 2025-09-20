Гинеколог предупредила об опасности эндометриоза для женщин

Каждая десятая женщина репродуктивного возраста сталкивается с эндометриозом - заболеванием, которое тихо разрушает жизнь, оставаясь "невидимым". Годами его принимают за обычные болезненные месячные, стресс или "особенности организма".

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" 19 сентября рассказала врач-акушер, гинеколог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Сабина Ханмирзоева.

"Эндометриоз - это не просто дискомфорт. Это хроническое, прогрессирующее заболевание, которое способно лишить радости материнства, подорвать здоровье и даже привести к инвалидности. Его называют невидимым врагом, потому что он скрыт за привычной болью, часто игнорируется и пациентками, и врачами, а диагноз ставится в среднем только через 7-10 лет после первых симптомов", - предупредила она.

При эндометриозе клетки, похожие на слизистую матки, словно захватчики, начинают расти там, где им не место: на яичниках, маточных трубах, кишечнике, мочевом пузыре и даже, в редких случаях, в легких или мозге, объяснила врач. Эти очаги живут по своим правилам, реагируя на гормональные циклы так же, как нормальный эндометрий: они разрастаются, кровоточат, вызывают воспаление, спайки и невыносимую боль, которая разрушает жизнь день за днем.

Симптомы эндометриоза могут быть разными, но есть тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать. Среди них сильная, изнуряющая боль внизу живота, отдающая в поясницу, прямую кишку или ноги; болезненный половой акт, особенно глубокий, когда каждый контакт превращается в испытание; боль при мочеиспускании или дефекации во время месячных; обильные, затяжные месячные и межменструальные кровянистые выделения; постоянная усталость, депрессия, тревожность, которые подтачивают психику; бесплодие - которым страдает каждая третья женщина с эндометриозом.

"Эндометриоз не щадит никого: его боль реальна, глубока и разрушительна, и говорить "это нормально" значит отрицать очевидное. Если кто-то говорит "у всех так болит" - это миф. Боль, из-за которой вы не можете жить полноценно, работать или учиться, ненормальна. Это сигнал организма, что с ним что-то не так", - обратила внимание Ханмирзоева.

Ранняя диагностика возможна и важна. Гинеколог посоветовала вести дневник боли и при первых признаках обращаться к гинекологу, проходить УЗИ, МРТ или лапароскопию - метод, позволяющий не только увидеть очаги, но и сразу удалить их.

Специалист предупредила: заболевание напрямую влияет на репродуктивное здоровье. Спайки и воспаление могут блокировать проходимость труб, нарушать овуляцию, создавать токсичную среду для яйцеклеток и эмбрионов. Но беременность при эндометриозе возможна: многие женщины успешно вынашивают детей естественно или с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Стратегия зависит от степени заболевания: естественное зачатие при легких формах, лапароскопия при кистах и спайках, переход к ЭКО при необходимости.

"Лечение всегда комплексное. Медикаментозная терапия - гормоны, агонисты ГнРГ, прогестагены и НПВП - снимает боль и замедляет рост очагов. Хирургия показана при крупных кистах, спайках или бесплодии. Наиболее эффективен комбинированный подход: операция плюс гормональная терапия после нее снижают риск рецидивов на 50-80%. Важно также психологическое сопровождение, физиотерапия, диета с противовоспалительным эффектом и умеренная физическая активность", - отметила гинеколог.