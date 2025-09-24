Назван простой способ улучшить работу мозга

Регулярная физическая активность положительно сказывается на когнитивных способностях, а наибольший эффект дают тренировки на свежем воздухе. К такому выводу пришла международная команда ученых, проведя масштабный анализ 239 исследований, опубликованных с 1989 по 2023 год. Работа опубликована в журнале Psychological Bulletin (PsyBulletin), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В анализ вошли данные 48,6 тыс. участников в возрасте от 4 до 85 лет. Исследователи изучали влияние как разовых тренировок, так и регулярных занятий на память, внимание и интеллект. Оказалось, что и кратковременные, и долгосрочные физические нагрузки дают небольшой, но стабильный положительный эффект.

Наибольшая польза наблюдалась при умеренной и умеренно-высокой активности - например, при быстрой ходьбе, езде на велосипеде или занятиях спортом на открытом воздухе. В то же время слишком интенсивные тренировки почти не влияли на когнитивные способности.

Особенно сильный эффект давали сложные виды активности, требующие координации движений и внимания, например боевые искусства или спортивные игры. Ученые предполагают, что в этом случае мозг получает дополнительную тренировку за счет одновременной физической и умственной работы.

По словам авторов, умеренные нагрузки под открытым небом помогают улучшить кровоснабжение мозга, стимулируют выработку нейротрофических факторов, способствующих росту и укреплению связей между нейронами, а также снижают стресс и улучшают сон. Все это в комплексе поддерживает умственную работоспособность и может замедлить возрастное снижение когнитивных функций.