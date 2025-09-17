17 сентября 2025

17 сентября 2025 15:16

Найдено средство восстановления мозга после инсульта

Белки теплового шока (вырабатываются в организме при повышении температуры) HSP70 могут помочь в восстановлении нейронов после инсульта, рассказал "Газете.Ru" доцент кафедры анатомии и гистологии человека Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского Университета Геннадий Пьявченко, передает Day.Az.

HSP70 участвуют во множестве молекулярных механизмов, напрямую влияющих на выживание нервных клеток. Например, они участвуют в регуляции воспалительных процессов и не дают запустить процессы упорядоченной гибели клетки, защищают белки на стадии их формирования и "помечают" испорченные белки специальными молекулярными знаками, с помощью которых клетка отправляет опасный мусор на утилизацию.

Ученые вывели линии мышей, у которых идет активная продукция белков теплового шока. Их скрещивали с другими линиями мышей, у которых развиваются состояния, моделирующие развитие бокового амиотрофического склероза и болезни Альцгеймера. Исследования показали, что потенциальными целями для терапии с использованием HSP70 могут стать практически любые состояния, связанные с появлением в клетке неправильно сформированных белков. В том числе ишемическом инсульте.

"Ключевой результат - положительное влияние на выживание нейронов и общую продолжительность жизни, оказываемое одновременным присутствием в клетке патологических белков и белков теплового шока HSP70. Мы видим востребованность этих результатов и верим, что они приближают это направление к итоговой цели - созданию потенциальных препаратов для нейропротекции. Мы исследовали, какие эффекты имеет смысл учесть, и пришли к выводу, что явных структурных изменений в организме при повышении содержания HSP70 не происходит. На пути внедрения HSP70 в клиническую практику стоит несколько препятствий. Главное и очевидное - они вовлечены в такое большое количество взаимодействий, что их применение может стать в некоторых случаях своего рода разрубанием Гордиева узла вместо аккуратного развязывания. Например, при раке опухоль может "использовать" способность HSP70 защищать от клеточной смерти, и тогда это номинально полезное свойство может оказаться опасным. Задача состоит в том, чтобы найти подход к активации нужных эффектов HSP70, минимизируя нежелательные", - рассказал Пьявченко.


Просмотров: 74

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 мая 12:16

  • 1 928
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 083
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 253
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 4 975
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 12 997
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 11 697
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 15 837
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 193
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 222
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 11 021
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения