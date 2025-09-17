Найдено средство восстановления мозга после инсульта

Белки теплового шока (вырабатываются в организме при повышении температуры) HSP70 могут помочь в восстановлении нейронов после инсульта, рассказал "Газете.Ru" доцент кафедры анатомии и гистологии человека Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского Университета Геннадий Пьявченко, передает Day.Az.

HSP70 участвуют во множестве молекулярных механизмов, напрямую влияющих на выживание нервных клеток. Например, они участвуют в регуляции воспалительных процессов и не дают запустить процессы упорядоченной гибели клетки, защищают белки на стадии их формирования и "помечают" испорченные белки специальными молекулярными знаками, с помощью которых клетка отправляет опасный мусор на утилизацию.

Ученые вывели линии мышей, у которых идет активная продукция белков теплового шока. Их скрещивали с другими линиями мышей, у которых развиваются состояния, моделирующие развитие бокового амиотрофического склероза и болезни Альцгеймера. Исследования показали, что потенциальными целями для терапии с использованием HSP70 могут стать практически любые состояния, связанные с появлением в клетке неправильно сформированных белков. В том числе ишемическом инсульте.

"Ключевой результат - положительное влияние на выживание нейронов и общую продолжительность жизни, оказываемое одновременным присутствием в клетке патологических белков и белков теплового шока HSP70. Мы видим востребованность этих результатов и верим, что они приближают это направление к итоговой цели - созданию потенциальных препаратов для нейропротекции. Мы исследовали, какие эффекты имеет смысл учесть, и пришли к выводу, что явных структурных изменений в организме при повышении содержания HSP70 не происходит. На пути внедрения HSP70 в клиническую практику стоит несколько препятствий. Главное и очевидное - они вовлечены в такое большое количество взаимодействий, что их применение может стать в некоторых случаях своего рода разрубанием Гордиева узла вместо аккуратного развязывания. Например, при раке опухоль может "использовать" способность HSP70 защищать от клеточной смерти, и тогда это номинально полезное свойство может оказаться опасным. Задача состоит в том, чтобы найти подход к активации нужных эффектов HSP70, минимизируя нежелательные", - рассказал Пьявченко.