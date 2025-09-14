Врач объяснила, нужно ли пить витамин D в жару

Витамины играют очень важную роль в поддержании иммунитета и хорошего состояния нашего организма. Кому, как и когда стоит принимать витаминные добавки, "Газете.Ru" рассказала Татьяна Гудожникова, эндокринолог, диетолог, к.м.н., эксперт ГУТА КЛИНИК, передает Day.Az.

"Витамин D играет в организме человека особую роль, и его недостаток особенно вреден для здоровья. Этот витамин синтезируется под влиянием ультрафиолета. Природой задумано, чтобы мы получали его, находясь под солнечными лучами, однако современные люди больше времени проводят в офисах, транспорте и собственной квартире, чем на улице. Многие даже не подозревают, что витамин D нужно принимать круглый год, особенно если вы живете там, где солнце - редкий гость на небосклоне", - объяснила она.

Тем, кто не планирует проводить лето в путешествиях в жаркие страны, рекомендуется продолжать прием витамина D в умеренной дозировке - от 2000 до 3000 международных единиц в день. При необходимости врач может назначить и более высокую дозу. Пациентам старше 50 лет особенно важно круглогодично принимать витамин D в более высоких дозах, поскольку в их организме процент его выработки снижается всего лишь до 15-10% от нормы.

"Что касается других витаминов, то даже в сезон изобилия овощей, ягод и фруктов их прием не стоит игнорировать. Без назначения специалиста лучше выбирать поливитаминные комплексы - в них содержится широкий спектр витаминов и минералов в сбалансированных дозах. Такие комплексы редко вызывают передозировку, так как организм усваивает лишь около 75-80% содержащихся веществ, а производители тщательно рассчитывают их количество, чтобы избежать переизбытка. В это же время контрольная сдача анализов после завершения курса обычно показывает хороший уровень всех необходимых витаминов и микроэлементов", - посоветовала эксперт.

Врач предупредила, что принимать отдельные витамины стоит только по назначению врача и после сдачи анализов, поскольку здесь легко выйти за границы индивидуальной нормы. Избыток витаминов может быть не менее опасен, чем недостаток, особенно если речь идет о пациентах с аутоиммунными заболеваниями, склонностью к тромбообразованию или, наоборот, кровотечениям.

Подводя итог, эксперт отметила, что лето - это не повод отказываться от приема витаминов, и особенно витамина D, поскольку у современного человека в большинстве случаев отмечается его недостаток. Важно получать витамин D всеми доступными способами: из пищи, солнечного света или аптечных добавок, чтобы поддерживать здоровье и хорошее самочувствие в течение всего года.