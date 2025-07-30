30 июля 2025

30 июля 2025 10:03

Даже один бокал вина может быть опасен при беременности

Безопасной дозы алкоголя во время беременности не существует, от спиртного стоит отказываться полностью.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Газете.Ru" врач-репродуктолог, врач - акушер-гинеколог Центра репродукции "Линия жизни" Татьяна Андреевская.

"Вопрос про алкоголь во время беременности - один из самых частых. Некоторые думают, что если они выпьют 100 мл вина или пива, ничего страшного не произойдет. И ответ тут простой: безопасной дозы не существует. Даже бокал вина или кружка пива может повлиять на развитие малыша. Никто не может точно сказать, к каким последствиям это приведет - у кого-то все будет хорошо, а у кого-то возникнут проблемы", - отметила врач.

Особенно опасно пить, по словам врача, на ранних сроках.

"В это время формируются органы и системы плода. Алкоголь может вызвать серьезные нарушения или даже замершую беременность. На поздних сроках риск тоже есть, особенно для мозга и нервной системы ребенка. Иногда слышу: "Ну а что, один глоток, и все?" Но тут важно понять: даже маленькие дозы - это риск. Каждый организм реагирует по-разному", - рассказала доктор.

Если женщина выпила до того, как узнала, что беременна - паниковать не стоит. Обычно при разовом употреблении серьезных последствий не бывает.

"Но это не повод повторять. Я всегда советую полностью отказаться от алкоголя даже при подготовке к беременности и на весь срок беременности. И в первом, и в третьем триместре. Это не прихоть, а забота о здоровье малыша. Иногда за желанием "выпить бокальчик" скрывается не потребность в алкоголе, а стресс, усталость, тревожность. Лучше обсудить это с врачом, как безопасно снять напряжение", - заключила врач. 


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