23 июля 2025

23 июля 2025 09:15

Раскрыт неожиданный недостаток популярных средств для похудения

Препараты класса GLP‑1, применяемые для лечения ожирения и диабета, эффективно снижают массу тела и улучшают ряд показателей здоровья. Однако исследователи из Университета Виргинии сообщают, что эти препараты не обеспечивают ключевого долгосрочного эффекта - улучшения кардио‑респираторной выносливости (CRF), которая считается важным предиктором сердечно‑сосудистой смертности.

Как передает Day.Az, результаты работы опубликованы в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Анализ опубликованных данных показал, что при терапии GLP‑1 пациенты теряют не только жировую ткань, но и значительную долю безжировой массы, включая мышцы. По оценкам авторов, на мышцы может приходиться до 40 процентов потерь веса, что связано с повышенным риском снижения физической функции и ухудшения прогнозов по здоровью.

Авторы исследования подчеркивают необходимость дополнительных подходов: физической активности, достаточного потребления белка и контроля питания. Они рекомендуют пациентам, принимающим GLP‑1 препараты, обсуждать с врачом стратегии сохранения мышечной массы и кардио‑респираторной выносливости.


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