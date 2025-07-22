22 июля 2025

22 июля 2025 17:46

Врач рассказала о пользе куркумы

Многие приправы не только придают особый вкус блюду, но и приносят пользу нашему организму. Например, куркума способствует правильной работе печени и многих других органов и систем в организме.

Как передает Day.Az, о пользе куркумы "Газете.Ru" рассказала врач-терапевт, эксперт АНО "Культура здоровья" Ирина Никулина.

"Куркума, точнее - входящий в ее состав полифенол куркумин, обладает иммуностимулирующими, противовоспалительными, антисептическими, антиоксидантными, обезболивающими, нейропротекторными и даже противораковыми свойствами. Куркумин доказал свою эффективность при терапии многих болезней - от заболеваний печени и суставов до ряда женских репродуктивных расстройств", - отметила терапевт.

Никулина дала рекомендации по употреблению этой приправы.

"Рекомендуется совмещать ее с черным перцем, активный компонент которого - пиперин - на 2 тыс. процентов повышает усвояемость куркумина организмом. Лучшему усвоению способствует употребление куркумы с пищей с высоким содержанием жиров", - посоветовала эксперт.

Однако, по словам врача, не следует есть куркуму натощак людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, а также в период обострения холецистита и желчнокаменной болезни.


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