Гинеколог перечислила причины хронической молочницы

Молочница (кандидоз) может развиваться в любом возрасте, но чаще это происходит у взрослых людей.

Как передает Day.Az, о причинах появления заболевания, методах диагностики и лечении "Известиям" рассказала гинеколог, репродуктолог, хирург клиники "Синай" Елена Грошева.

Грошева объяснила, что грибковая инфекция, вызванная дрожжеподобными грибками рода Candida, поражает слизистые оболочки, особенно часто - влагалище. При отсутствии должного лечения кандидоз может переходить в хроническую форму, повторяясь снова и снова даже после, казалось бы, успешной терапии.

Одна из частых причин рецидивов - неполное или неправильное лечение, отметила врач. Несоблюдение схемы терапии, слишком короткий курс или повторное использование одного и того же препарата могут сделать грибки невосприимчивыми к лечению. В результате болезнь возвращается через короткое время после завершения терапии.

Хроническая молочница также часто связана с ослаблением иммунной системы, уточнила гинеколог. Снижение защитных сил организма может происходить из-за стресса, хронических заболеваний, приеме антибиотиков, а также во время беременности или после тяжелых инфекций.

"Молочница может рецидивировать из-за необследованного мужчины, который раз за разом после интимной близости заражает партнершу. Также болезнь может возвращаться из-за проблем с кишечником, в котором выросли грибки. И всё чаще ко мне обращаются пациентки с жалобами на кандидоз после посещения бассейнов", - предупредила Грошева.

носят обтягивающее синтетическое белье, используют ежедневные прокладки, пользуются агрессивными средствами личной гигиены.

Распознать молочницу можно по характерным признакам, объяснила гинеколог. У пациентки появляются обильные выделения белого или желтоватого цвета, творожистой консистенции, иногда с кисловатым запахом, а также зуд и жжение в области половых органов, покраснения и отек. Эти симптомы могут усиливаться при мочеиспускании и после полового акта. Кроме того, нередко хроническую форму кандидоза сопровождает боль.

Для постановки диагноза гинеколог проводит осмотр и назначит лабораторные исследования: мазок, посев на флору, ПЦР-анализ. В ряде случаев могут потребоваться дополнительные обследования, например УЗИ органов брюшной полости, анализ кала на дисбактериоз, оценка функции печени и кишечника.

"При молочнице назначают противогрибковые препараты - свечи, мази, кремы, таблетки, капсулы. Их подбирают индивидуально, с учетом вида грибка и чувствительности к медикаментам. Дополнительно врач может рекомендовать прием пробиотиков для восстановления микрофлоры, коррекцию рациона и лечение заболеваний ЖКТ", - отметила эксперт.