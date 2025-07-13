Врач назвал пять причин негативного влияния плохого сна на похудение

Плохой сон мешает контролировать вес из-за нарушения гормонального баланса, повышения тяги к сладкому, меньшего количества энергии, замедления обмена веществ и стресса.

Как передает Day.Az, подробнее об этом "Газете.Ru" рассказал врач-сомнолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

Как сообщил врач, сон напрямую влияет на выработку гормонов, которые отвечают за голод и насыщение.

"Когда вы не высыпаетесь, в организме возрастает уровень грелина - гормона, вызывающего чувство голода, и снижается уровень лептина, отвечающего за ощущение сытости. В итоге даже после плотного приема пищи вы можете чувствовать, что всё еще голодны", - пояснил врач.

Помимо этого хронический недосып заставляет надпочечники вырабатывать гормон "плохого стресса" - кортизол. В отличие от адреналина, который обычно помогает человеку похудеть, выработка кортизола провоцирует переедание.

Сомнолог рассказал, что недосып приводит к тяге к "быстрым углеводам" - сладкому, мучному, фастфуду. Они дают ложный эффект насыщения, который пропадет быстрее, чем после сбалансированного приема пищи.

Недостаточное количество сна приводи к усталости, а следовательно, и к понижению активности в течение дня.

"Чем меньше вы двигаетесь, тем меньше сжигаете калорий, и это усугубляет последствия переедания", - отметил специалист.

Хронический недосып, по наблюдению врача, приводит к снижению метаболизма, что препятствует похудению.

Врач рекомендовал внимательно относиться ко сну, если человек хочет избавиться от лишнего веса.

"7-9 часов полноценного отдыха - это не роскошь, а физиологическая необходимость. Высыпаясь, вы не просто восстанавливаете силы, вы помогаете своему организму работать в гармонии, снижаете тягу к перееданию и даете себе шанс чувствовать себя и выглядеть лучше", - посоветовал сомнолог.