13 июля 2025

13 июля 2025 11:22

Врач назвал пять причин негативного влияния плохого сна на похудение

Плохой сон мешает контролировать вес из-за нарушения гормонального баланса, повышения тяги к сладкому, меньшего количества энергии, замедления обмена веществ и стресса.

Как передает Day.Az, подробнее об этом "Газете.Ru" рассказал врач-сомнолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

Как сообщил врач, сон напрямую влияет на выработку гормонов, которые отвечают за голод и насыщение.

"Когда вы не высыпаетесь, в организме возрастает уровень грелина - гормона, вызывающего чувство голода, и снижается уровень лептина, отвечающего за ощущение сытости. В итоге даже после плотного приема пищи вы можете чувствовать, что всё еще голодны", - пояснил врач.

Помимо этого хронический недосып заставляет надпочечники вырабатывать гормон "плохого стресса" - кортизол. В отличие от адреналина, который обычно помогает человеку похудеть, выработка кортизола провоцирует переедание.

Сомнолог рассказал, что недосып приводит к тяге к "быстрым углеводам" - сладкому, мучному, фастфуду. Они дают ложный эффект насыщения, который пропадет быстрее, чем после сбалансированного приема пищи.

Недостаточное количество сна приводи к усталости, а следовательно, и к понижению активности в течение дня.

"Чем меньше вы двигаетесь, тем меньше сжигаете калорий, и это усугубляет последствия переедания", - отметил специалист.

Хронический недосып, по наблюдению врача, приводит к снижению метаболизма, что препятствует похудению.

Врач рекомендовал внимательно относиться ко сну, если человек хочет избавиться от лишнего веса.

"7-9 часов полноценного отдыха - это не роскошь, а физиологическая необходимость. Высыпаясь, вы не просто восстанавливаете силы, вы помогаете своему организму работать в гармонии, снижаете тягу к перееданию и даете себе шанс чувствовать себя и выглядеть лучше", - посоветовал сомнолог.


Просмотров: 118

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 мая 12:16

  • 1 176
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 3 253
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 2 498
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 4 246
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 12 208
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 10 980
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 15 084
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 14 480
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 13 474
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 10 237
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения