13 июня 2025

13 июня 2025 11:02

Описано движение большого пальца, по которому можно узнать болезнь Паркинсона

Одним из первых симптомов болезни Паркинсона является тремор рук, который похож на счет монет или катание пилюль, рассказала "Газете.Ru" доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л.О. Бадаляна Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Минздрава России Наталья Суворинова, передает Day.Az.

Болезнь Паркинсона - хроническое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, которое затрудняет двигательную активность. Обычно оно начинается после 50 лет, но есть отдельные формы, которые могут дебютировать раньше, в молодом или, даже, подростковом возрасте. К болезни Паркинсона могут привести некоторые внешние причины - травма головы, прием некоторых лекарственных препаратов, интоксикация алкоголем или употребление наркотиков, наследственность.

"К первым признаком часто относятся неловкость в руке или ноге. Так, пациент может внезапно оступиться и упасть на ровном месте. Затем возникает тремор (дрожание) , чаще это односторонний тремор в руке, но также может быть тремор головы или туловища. Как правило, пациенты впервые обращаются за помощью как раз при наличии тремора. Он возникает в покое и уменьшается при целенаправленном движении. В медицинской литературе паркинсонический тремор нередко называют "счет монет" или "катание пилюль": большой палец пациента ритмично ударяет по среднему и указательному пальцу, как будто что-то пересчитывает", - рассказала врач.

Постепенно к тремору присоединяется общая скованность. Пациенту становится трудно встать с постели, начать ходьбу, однако через несколько минут скованность снижается и походка ускоряется, и тут идущий человек уже не может быстро остановиться и движется по инерции, может нечаянно выйти на тротуар, выпасть из окна.

"Еще одним характерным признаком является "паркинсоническое топтание", прежде, чем начать движение, пациент топчется на месте. Характерна поза больного с сутулой спиной, приведенным к телу локтями, полусогнутыми ногами. Лицо часто бывает амимичным, с застывшем выражением скорби, печали. Пациент говорит тихим монотонным голосом, он медлительный и долго думает, "зависает", обстоятельно отвечает на заданные вопросы по много раз пересказывая одну и ту же фразу", - рассказала доктор.

Полностью вылечить пациента с болезнью Паркинсона на сегодняшний день невозможно, лечение направлено на устранение симптомов заболевания, улучшение качества и продление сроков жизни. 


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