7 июня 2025

7 июня 2025 11:01

Пульмонолог заявила о важности очищения легких

Легкие ежедневно сталкиваются с загрязненным воздухом, вирусами и аллергенами, поэтому иногда им требуется помощь в очищении. Однако очищение легких - это часть восстановительной терапии, а не универсальная профилактика.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказала врач-пульмонолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.

"Наши легкие - это не просто орган дыхания, а система, которая ежедневно сталкивается с загрязненным воздухом, вирусами, аллергенами и вредными веществами", - заявила пульмонолог.

Очищение легких, по ее словам, становится актуальным в разных ситуациях: после перенесенного воспаления, при длительном кашле, у курильщиков, а также у тех, кто живет или работает в условиях повышенной пыли и загрязнений. Иногда восстановление дыхательной системы необходимо для нормализации дыхания и улучшения общего самочувствия.

Врач отметила, что в большинстве случаев легкие очищаются самостоятельно, но после болезней им может потребоваться поддержка.

"После бронхита или пневмонии мокрота долго не уходит, дыхание остается затрудненным, а слабость не проходит - это признаки того, что организм еще не восстановился", - уточнила Цагараева.

Эксперт подчеркнула: очищение легких - это часть восстановительной терапии, а не универсальная профилактика. При хронических заболеваниях, таких как астма или обструктивная болезнь легких, любые процедуры должны проводиться только под наблюдением врача.

Цагараева рекомендовала уделять внимание физической активности. Кардионагрузки на свежем воздухе усиливают кровообращение и улучшают вентиляцию легких. Важно дышать правильно - глубоко и через нос, чтобы задействовать весь объем легких.

Специалист также советует дыхательные практики. Глубокое осознанное дыхание не только насыщает организм кислородом, но и ускоряет выведение токсинов. Такие методы особенно полезны бывшим курильщикам и тем, кто восстанавливается после инфекций.

"Продукты с антиоксидантами - брокколи, шпинат, цитрусовые, гранаты - помогают выводить вредные вещества и уменьшать воспаление. Это особенно актуально для тех, кто бросил курить", - отметила пульмонолог.

В заключение врач напомнила, что легкие не болят до последнего, поэтому важно заботиться о них заранее - отказаться от курения, дышать чистым воздухом, заниматься спортом и вовремя восстанавливаться после болезней.


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