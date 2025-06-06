6 июня 2025

6 июня 2025 09:53

Нутрициолог назвала способ удерживать вес при похудении

Нутрициолог, специалист по коррекции веса, нутришеф Виктория Сергеева рассказала, как сбросить вес и удерживать результат.

Как передает Day.Az, в беседе с агентством RuNews24.Ru, она указала на то, что быстрое снижение веса - нездоровая ситуация, потерянный таким образом вес всегда возвращается. Замедляет метаболизм отсутствие двигательной активности, высокий уровень стресса, такой фоновый стресс, хронический, нарушение сна, циркадных ритмов.

По словам специалиста, важно определить цель похудения, откуда черпать мотивацию, важно осознанно питаться и соблюдать баланс нутриентов.

"Женщины без цели худеют за компанию, к какому-то празднику, отпуску, к свадьбе, чтобы влезть в какие-то вещи. Но никто не худеет для здоровья, нет цели на долговременный результат", - пояснила Сергеева.

Также мешать похудеть могут социально-психологические факторы - токсичное общество, обесценивающее достижения женщин в заботе о себе. Могут не поддерживать близкие, например, муж, друзья, пытающиеся накормить при каждой встрече. В этом случае важно найти поддерживающее общество.

Кроме того, помехой в похудении может быть эмоциональное переедание из-за стресса, хронической усталости, постоянной тревоги и сверхурочной работы. Также снижению веса мешают хронические заболевания. Набору веса могут способствовать некоторые лекарства, которые влияют на аппетит.

Сергеева призвала четко определить цель похудения и повысить градус мотивации, долговременный результат приносят только регулярные действия - дисциплина.

"Ставьте реалистичные цели, не 10-15 кг за месяц, а столько, сколько комфортно вашему организму. Помните, что 2-3 кг - это отличный результат", - подчеркнула нутрициолог.

Она также посоветовала обратиться к специалисту, который расскажет и покажет, как безопасно снижать вес. Для достижения лучшего результата необходимо подключить физическую нагрузку.


Просмотров: 106

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 мая 12:16

  • 611
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 2 701
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 1 925
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 3 723
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 11 668
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 10 455
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 14 524
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 13 932
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 12 907
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 9 664
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения