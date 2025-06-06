Нутрициолог назвала способ удерживать вес при похудении

Нутрициолог, специалист по коррекции веса, нутришеф Виктория Сергеева рассказала, как сбросить вес и удерживать результат.

Как передает Day.Az, в беседе с агентством RuNews24.Ru, она указала на то, что быстрое снижение веса - нездоровая ситуация, потерянный таким образом вес всегда возвращается. Замедляет метаболизм отсутствие двигательной активности, высокий уровень стресса, такой фоновый стресс, хронический, нарушение сна, циркадных ритмов.

По словам специалиста, важно определить цель похудения, откуда черпать мотивацию, важно осознанно питаться и соблюдать баланс нутриентов.

"Женщины без цели худеют за компанию, к какому-то празднику, отпуску, к свадьбе, чтобы влезть в какие-то вещи. Но никто не худеет для здоровья, нет цели на долговременный результат", - пояснила Сергеева.

Также мешать похудеть могут социально-психологические факторы - токсичное общество, обесценивающее достижения женщин в заботе о себе. Могут не поддерживать близкие, например, муж, друзья, пытающиеся накормить при каждой встрече. В этом случае важно найти поддерживающее общество.

Кроме того, помехой в похудении может быть эмоциональное переедание из-за стресса, хронической усталости, постоянной тревоги и сверхурочной работы. Также снижению веса мешают хронические заболевания. Набору веса могут способствовать некоторые лекарства, которые влияют на аппетит.

Сергеева призвала четко определить цель похудения и повысить градус мотивации, долговременный результат приносят только регулярные действия - дисциплина.

"Ставьте реалистичные цели, не 10-15 кг за месяц, а столько, сколько комфортно вашему организму. Помните, что 2-3 кг - это отличный результат", - подчеркнула нутрициолог.

Она также посоветовала обратиться к специалисту, который расскажет и покажет, как безопасно снижать вес. Для достижения лучшего результата необходимо подключить физическую нагрузку.