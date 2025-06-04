4 июня 2025

4 июня 2025 12:08

Раскрыты четыре правила питания для здоровья сердца

Кардиолог Ирина Васильева заявила, что для здоровья сердца необходимо придерживаться четырех правил питания.

Как передает Day.Az, их она раскрыла в своем Telegram-канале.

Как отметила Васильева, не стоит ограничивать целые группы продуктов и придумывать для себя очень сложные правила питания. Приготовление пищи должно быть простым, без использования редких ингредиентов, порекомендовала она.

Также, по словам медика, необходимо делать упор на фрукты, овощи, цельнозерновые и бобовые продукты. При этом от добавленного сахара и ультраобработанных продуктов она призвала отказаться. В заключение Васильева добавила, что идеальной диетой для сердца и здоровья в целом является средиземноморская.


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