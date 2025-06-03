Определен легкий способ очищения организма от канцерогенов

Обычная пищевая клетчатка может помогать выводить из организма так называемые "вечные химикаты" - токсичные соединения PFAS, которые накапливаются в тканях, нарушают работу гормональной системы и повышают риск онкологических заболеваний.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришли исследователи из Бостонского университета, опубликовавшие результаты работы в журнале Environmental Health.

В эксперименте приняли участие 72 мужчины с измеримым уровнем PFAS в крови. Часть из них в течение четырех недель принимала по одной капсуле бета-глюкана (тип клетчатки из овса, грибов и семян) трижды в день перед едой. Контрольная группа получала рисовую добавку. К концу эксперимента у первой группы уровень двух наиболее опасных видов PFAS - PFOA и PFOS - снизился в среднем на 8 процентов.

Как объясняют ученые, PFAS попадают в организм через упаковки, посуду с антипригарным покрытием и загрязненную воду, после чего накапливаются во внутренних органах. Исследование показало, что клетчатка образует гель, который препятствует всасыванию желчных кислот в кишечнике - именно с ними PFAS попадают в кровь. Таким образом, токсины выводятся с отходами и не успевают причинить серьезный вред.

Авторы подчеркивают: не вся клетчатка дает такой эффект, и необходимы дальнейшие исследования. Тем не менее это первое подтверждение, что с "вечными химикатами" можно бороться с помощью диеты.