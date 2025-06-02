Эксперт дал советы по борьбе с депрессией при помощи ароматерапии

Ароматерапия представляет собой мощный инструмент в борьбе с депрессией. Определенные аромамасла оказывают положительное влияние на эмоциональный фон, снижая уровень тревожности и способствуя расслаблению, рассказал "Известиям" доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин, передает Day.Az.

"Лаванда - это одно из самых популярных масел с успокаивающим эффектом. Помогает уменьшить уровень стресса и способствует хорошему сну. Применяйте ее в диффузоре или добавляйте несколько капель в теплую ванну вечером", - отметил он.

По его словам, сладковатый и свежий аромат мелиссы наполняет энергией и поднимает настроение, помогает снизить уровень стресса и тревожности. Можно попробовать использовать масло мелиссы в сочетании с другими маслами, например, апельсиновым, грейпфрутовым или лимонным, для создания цитрусового букета.

"Масло нероли, получаемое из цветов горького апельсина, обладает сладким и цветочным ароматом, который может помочь справиться с ощущением тревоги и депрессии. Это масло известно своим потрясающим воздействием на эмоциональное состояние - оно способствует расслаблению и улучшает общее самочувствие. Используйте его в диффузоре или добавляйте в маски для тела", - добавил Опарин.

Вместе с тем масло розмарина обладает свежим, травяным ароматом, который помогает повысить внимательность и концентрацию, снизить уровень стресса и помочь при умственном утомлении. Эксперт посоветовал применять масло розмарина в диффузоре во время работы, чтобы повысить производительность, или добавить его в массажные смеси для улучшения кровообращения.

"Создайте свой личный "ароматный уголок". Его атрибутами могут стать диффузор с любимыми маслами, свечи или ароматизированные подушки, которые будут сопровождать вас во время отдыха. Используйте ароматерапию в сочетании с медитацией или йогой. Например, добавьте несколько капель лаванды в ванну перед медитацией для более глубокого расслабления. Экспериментируйте. Ведите дневник по ароматерапии, записывая свои ощущения и результаты от использования тех или иных масел", - сказал Опарин.

При этом нужно помнить о безопасности. Перед использованием эфирных масел на коже следует обязательно проверить их на аллергию. Стоит использовать базовые масла - например, кокосовое - для разбавления, чтобы избежать раздражения.