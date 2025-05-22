22 мая 2025

22 мая 2025 14:44

Выявлен неожиданный вред парфюма и дезодорантов

Парфюм и дезодоранты могут незаметно вмешиваться в естественную химическую защиту человека - к такому выводу пришли ученые из Института Макса Планка, опубликовавшие исследование в Science Advances. Оказалось, что косметические средства способны нарушать так называемое поле окисления человека - реактивную зону из свободных радикалов, образующуюся вокруг тела при взаимодействии с озоном, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эти радикалы, в частности, гидроксильные, выполняют роль естественного фильтра, нейтрализующего вредные соединения из воздуха. Однако, как выяснилось, при нанесении ароматизированных средств химические процессы вокруг кожи начинают искажаться: продукты распада поднимаются вверх вместе с теплом тела, а концентрация потенциально опасных веществ у носа может в 2-3 раза превышать уровень в окружающем воздухе.

Эксперимент показал, что после применения косметики уровень OH-радикалов снижался почти на 34 процента. А значит, химическая "зона фильтрации" вокруг тела ослабляется, позволяя другим соединениям свободно проникать в дыхательные пути или оседать на коже.

Авторы подчеркивают, что влияние таких изменений на здоровье пока не изучено, но потенциальные риски уже очевидны. Исследователи призывают пересмотреть подход к химии в помещениях, особенно с учетом повседневного использования парфюмерии и дезодорантов.


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