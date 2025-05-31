Женское бесплодие повышает риск инсульта - выяснили ученые

Ученые проанализировали данные 21 ранее опубликованного исследования, которые охватили в общей сложности более 3,5 миллиона женщин. Среди всех участниц у 178 828 было диагностировано бесплодие. У таких женщин общий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний оказался выше на 17%, а инсульта - на 16% по сравнению с испытуемыми без проблем с фертильностью.

Особенно уязвимыми оказались женщины моложе 40 лет: в этой группе вероятность болезней сердца и сосудов повышалась на 20%. Кроме того, у женщин, прошедших лечение с применением вспомогательных репродуктивных технологий, риск аналогичных патологий увеличивался на 4%. Исследователи предполагают, что это может быть связано с влиянием медикаментов, применяемых для стимуляции овуляции.

В дальнейшем ученые планируют выяснить биологические причины этой связи и определить, какие подгруппы женщин находятся в наибольшей зоне риска, чтобы сформировать рекомендации по профилактике на ранних этапах.