16 мая 2025

16 мая 2025 11:27

Найден точный маркер для выявления рака шейки матки

Ученые БФУ им. И. Канта установили, что мутации в гене TP53 играют значительную роль в развитии доброкачественных или злокачественных образований шейки матки. 

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказали в Минобрнауки.

Участие в проекте приняли 265 женщин Калининградской области с разным анамнезом: с подтвержденным раком шейки матки, без признаков заболевания, и те, у кого есть риск возникновения злокачественных опухолей.

"Это настоящий прорыв в диагностике. Обнаруженные нами биомаркеры (Вирусы папилломы человека 16 и 58 типов и критическая мутация TP53) позволяют выявлять предраковые изменения шейки матки на самых ранних досимптоматических стадиях, когда это наиболее информативно. Даже у женщин с нормальными анализами, но с определенной мутацией в TP53, есть риск развития болезни. Уверены, что тестирование мазков на мутации TP53 повысит точность диагностики на ранних стадиях. Новые данные поменяют правила игры в профилактике рака шейки матки. Однако нужны дополнительные исследования", - рассказала "Газете.Ru" руководитель Лаборатории трансляционных исследований БФУ им. И. Канта Екатерина Семина.

В будущем ученые планируют проверить полученные результаты на большей выборке, уточнить роль ряда бактерий в развитии рака, разработать клиническую модель для прогнозирования развития болезни на основе комбинации маркеров, а также изучить возможности персонализированного скрининга для женщин с мутациями TP53.


Просмотров: 89

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 2 365
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 1 570
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 3 374
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 11 341
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 10 134
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 14 190
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 13 611
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 12 573
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 9 328
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 9 755
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой