Ваши волосы потихоньку умирают — вот как их спасти, пока не поздно

Волосы с секущимися концами - как бывший, от которого не так просто избавиться. Появляются внезапно, портят всё и уходить не собираются. Но с ними точно можно справиться - без ножниц, слёз и драм, передает Day.Az.
1. Стрижка: не враг, а союзник
Если ты не была у парикмахера больше двух месяцев, пора это исправить. Подравнивание раз в 8-10 недель освежает не только волосы, но и настроение. Это словно нажать "обновить" для своей головы.
2. Увлажнение - не только для кожи
Волосы обожают влагу. Без неё они становятся ломкими и тусклыми. Увлажняющий шампунь, кондиционер и маска раз в неделю - обязательный ритуал. Представь, что устраиваешь волосам домашний спа-день.
3. Масло - щит для кончиков
Несколько капель арганового или кокосового масла - и кончики будто под защитой. Они не пушатся, не ломаются и выглядят ухоженно. Просто не забудь: масла не жалеем, но и не переусердствуем.
4. Горячий воздух - скрытая угроза
Сушка феном на максимуме и плойка каждый день - прямой путь к катастрофе. По возможности суши волосы естественно или ставь минимум тепла. И термозащита - не опция, а правило.
5. Никакого насилия расчёской
Раздражение, спутанность, дёрганье? Стоп. Начинай расчёсывать снизу вверх, аккуратно. Мягкая щётка или гребень с редкими зубцами - лучший выбор для хрупких концов.
6. Питай волосы изнутри
Без правильного питания волосы страдают. Миндаль, яйца, шпинат, рыба и, конечно, вода - твои союзники в борьбе за здоровье локонов.
7. Забудь о жёсткой химии
Сульфаты, парабены и силиконы - злейшие враги волос. Выбирай средства с натуральными компонентами, и волосы отплатят тебе блеском и силой.
8. Домашние маски - это реально работает
Смешай мёд, авокадо и оливковое масло. Нанеси на волосы на 30 минут - и почувствуй себя королевой домашнего салона.
9. Правильные укладки - меньше стресса
Откажись от тугих хвостов. Лёгкие пучки, мягкие резинки и свободные пряди - лучший выбор для сохранности кончиков.