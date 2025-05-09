Разоблачение плазмотерапии - факт или миф?

Плазмотерапия (PRP-терапия) - популярная инъекционная процедура, обещающая омоложение кожи, улучшение её тонуса и избавление от ряда эстетических проблем. Однако ожидания и реальность не всегда совпадают, передает Day.Az.

В каких случаях она действительно работает, а когда может оказаться бесполезной?

Как работает плазмотерапия

Суть процедуры в том, что у пациента берут кровь, отделяют плазму, богатую тромбоцитами, и вводят обратно в кожу. Эти тромбоциты запускают процессы восстановления, стимулируют выработку коллагена и улучшают микроциркуляцию. Это естественный, "внутренний" способ омоложения без искусственных веществ.

Когда ожидать положительный эффект

Плазмотерапия показывает хорошие результаты при:

Первых признаках старения: дряблости, снижении тонуса, тусклом цвете лица;

Постакне и расширенных порах;

Выпадении волос (в составе комплексной терапии);

Восстановлении после агрессивных процедур - лазеров и пилингов.

Кожа становится более упругой, свежей, цвет лица выравнивается, уменьшаются следы воспалений.

Когда она не работает

Плазмотерапия будет практически бесполезна, если:

Есть выраженный птоз (обвисание кожи) - тут нужна хирургия или фейслифтинг;

Глубокие морщины - инъекции не дадут эффекта без филлеров или ботулотоксина;

Присутствуют воспаления или инфекции - в этом случае PRP может даже навредить;

Пациент ожидает "чуда" за одну процедуру - курс требуется минимум из 3-5 сеансов.

Плазмотерапия - не волшебство, но действенный способ естественного омоложения, если использовать её по показаниям. Она не заменит радикальные методы, но отлично работает при первых признаках возрастных изменений. Всегда консультируйтесь со специалистом, чтобы избежать разочарования.