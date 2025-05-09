9 мая 2025

9 мая 2025 11:37

Разоблачение плазмотерапии - факт или миф?

Плазмотерапия (PRP-терапия) - популярная инъекционная процедура, обещающая омоложение кожи, улучшение её тонуса и избавление от ряда эстетических проблем. Однако ожидания и реальность не всегда совпадают, передает Day.Az.

В каких случаях она действительно работает, а когда может оказаться бесполезной?

Как работает плазмотерапия

Суть процедуры в том, что у пациента берут кровь, отделяют плазму, богатую тромбоцитами, и вводят обратно в кожу. Эти тромбоциты запускают процессы восстановления, стимулируют выработку коллагена и улучшают микроциркуляцию. Это естественный, "внутренний" способ омоложения без искусственных веществ.
Когда ожидать положительный эффект

Плазмотерапия показывает хорошие результаты при:

Первых признаках старения: дряблости, снижении тонуса, тусклом цвете лица;
    Постакне и расширенных порах;
    Выпадении волос (в составе комплексной терапии);
    Восстановлении после агрессивных процедур - лазеров и пилингов.

Кожа становится более упругой, свежей, цвет лица выравнивается, уменьшаются следы воспалений.

Когда она не работает

Плазмотерапия будет практически бесполезна, если:

  •     Есть выраженный птоз (обвисание кожи) - тут нужна хирургия или фейслифтинг;
  •     Глубокие морщины - инъекции не дадут эффекта без филлеров или ботулотоксина;
  •     Присутствуют воспаления или инфекции - в этом случае PRP может даже навредить;
  •     Пациент ожидает "чуда" за одну процедуру - курс требуется минимум из 3-5 сеансов.

Плазмотерапия - не волшебство, но действенный способ естественного омоложения, если использовать её по показаниям. Она не заменит радикальные методы, но отлично работает при первых признаках возрастных изменений. Всегда консультируйтесь со специалистом, чтобы избежать разочарования.


Просмотров: 135

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 2 243
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 1 454
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 3 268
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 11 235
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 10 026
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 14 084
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 13 506
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 12 463
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 9 214
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 9 648
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой