Разоблачение плазмотерапии - факт или миф?

Плазмотерапия (PRP-терапия) - популярная инъекционная процедура, обещающая омоложение кожи, улучшение её тонуса и избавление от ряда эстетических проблем. Однако ожидания и реальность не всегда совпадают, передает Day.Az.
В каких случаях она действительно работает, а когда может оказаться бесполезной?
Как работает плазмотерапия
Суть процедуры в том, что у пациента берут кровь, отделяют плазму, богатую тромбоцитами, и вводят обратно в кожу. Эти тромбоциты запускают процессы восстановления, стимулируют выработку коллагена и улучшают микроциркуляцию. Это естественный, "внутренний" способ омоложения без искусственных веществ.
Когда ожидать положительный эффект
Плазмотерапия показывает хорошие результаты при:
Первых признаках старения: дряблости, снижении тонуса, тусклом цвете лица;
Постакне и расширенных порах;
Выпадении волос (в составе комплексной терапии);
Восстановлении после агрессивных процедур - лазеров и пилингов.
Кожа становится более упругой, свежей, цвет лица выравнивается, уменьшаются следы воспалений.
Когда она не работает
Плазмотерапия будет практически бесполезна, если:
- Есть выраженный птоз (обвисание кожи) - тут нужна хирургия или фейслифтинг;
- Глубокие морщины - инъекции не дадут эффекта без филлеров или ботулотоксина;
- Присутствуют воспаления или инфекции - в этом случае PRP может даже навредить;
- Пациент ожидает "чуда" за одну процедуру - курс требуется минимум из 3-5 сеансов.
Плазмотерапия - не волшебство, но действенный способ естественного омоложения, если использовать её по показаниям. Она не заменит радикальные методы, но отлично работает при первых признаках возрастных изменений. Всегда консультируйтесь со специалистом, чтобы избежать разочарования.