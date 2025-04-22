22 апреля 2025

22 апреля 2025 18:40

Просвет между бедрами объяснили особенностями скелета

Мода на thigh gap (зазор между бедрами) уходит корнями ещё во времена СССР. Уже тогда идеальные ноги рисовались с "просветом". 

Как передает Day.Az, сегодня соцсети только подливают масла в огонь: по хештегу #thighgap - десятки тысяч постов, где девушки с гордостью демонстрируют этот "идеал".

Но есть один нюанс - анатомия

На самом деле наличие или отсутствие зазора никак не связано с весом. Всё дело в строении таза и расположении бедренных костей. У кого-то просвет есть от природы, у кого-то не будет даже при самой строгой диете. 

"Даже очень худые люди могут не иметь thigh gap", - объясняет ортопед Элизабет Гарднер.

Почему зазор между бедрами - плохая цель

Желание добиться этой особенности тела может привести к:

  •     избыточным физическим нагрузкам, которые неэффективны, но изматывают;
  •     строгим диетам, угрожающим здоровью сердца и костей;
  •     развитию расстройств пищевого поведения, тревожности и депрессии.

Психологи подтверждают: девушки, зацикленные на этом стандарте, чаще сталкиваются с нарушениями питания. Вред от таких навязчивых целей может быть серьёзнее, чем кажется - от выпадения волос до нарушений фертильности.

Красота - не про кости

Бессмысленно и опасно пытаться "выжать" из своего тела то, чего не предусмотрено природой. Настоящая привлекательность - в здоровье, уверенности и любви к себе, а не в виртуальных "окошках" между ног.


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