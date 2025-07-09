9 июля 2025

9 июля 2025 13:53

Раскрыт секрет достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей нужна мотивация, считает психолог медицинской компании "СберЗдоровье" Дарья Якуба.

Как передает Day.Az, способы получить мотивацию и поддерживать ее стабильной она раскрыла в беседе с "Лентой.ру".

Якуба подчеркнула, что секретом достижения сильной и устойчивой мотивации является комплексный подход, который включает несколько шагов. Для начала она посоветовала определить цель. По словам психолога, она должна быть конкретной, измеримой, достижимой за определенное время и вписываться в личные ценности человека. При выполнении масштабных целей поможет один прием: разделить крупную задачу на мелкие подзадачи.

Как только человек поймет, к чему надо стремиться, он переходит к реализации задачи, продолжила Якуба. Она отметила, что на этом этапе полезно заручиться поддержкой единомышленников и окружения, которые будут поддерживать и интересоваться происходящим. Также не надо забывать отслеживать промежуточные результаты. Они помогают фиксировать прогресс и показывают путь, который удалось преодолеть.

Наконец, психолог добавила, что для достижения целей важно научиться справляться с неудачами, так как они являются неотъемлемой частью любого пути. "Лучшее, что можно сделать в случае неудачи, - проанализировать ошибки и принимать дальнейшие решения на основе этих уроков", - заключила она.


Просмотров: 105

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Карьера

1 января 2023 20:43

  • 2 907
Как выполнить все свои новогодние обещания: советы психологов

Карьера

14 ноября 2022 14:00

  • 8 042
Анна Мамедова: Из «женского арсенала» я ничего не использую - ИНТЕРВЬЮ – ФОТО

Карьера

5 октября 2022 15:14

  • 3 046
Как найти правильный баланс между работой и личной жизнью

Карьера

4 октября 2022 12:12

  • 3 249
4 признака того, что вы слишком много работаете

Карьера

8 сентября 2022 17:44

  • 4 314
4 ошибки, которые мы совершаем на работе

Карьера

8 сентября 2022 09:13

  • 4 133
Как стать более сконцентрированным

Карьера

10 августа 2022 11:21

  • 4 567
5 способов отдохнуть на работе

Карьера

13 июня 2022 13:09

  • 2 919
Сила семи поколений, или почему важно наладить отношения с родными людьми

Карьера

20 мая 2022 11:26

  • 3 298
Топ-6 предметов, притягивающие богатство в дом - ФОТО

Карьера

18 февраля 2022 13:25

  • 5 221
Ирина Шейк постарела? - ФОТО