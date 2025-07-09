Раскрыт секрет достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей нужна мотивация, считает психолог медицинской компании "СберЗдоровье" Дарья Якуба.

Как передает Day.Az, способы получить мотивацию и поддерживать ее стабильной она раскрыла в беседе с "Лентой.ру".

Якуба подчеркнула, что секретом достижения сильной и устойчивой мотивации является комплексный подход, который включает несколько шагов. Для начала она посоветовала определить цель. По словам психолога, она должна быть конкретной, измеримой, достижимой за определенное время и вписываться в личные ценности человека. При выполнении масштабных целей поможет один прием: разделить крупную задачу на мелкие подзадачи.

Как только человек поймет, к чему надо стремиться, он переходит к реализации задачи, продолжила Якуба. Она отметила, что на этом этапе полезно заручиться поддержкой единомышленников и окружения, которые будут поддерживать и интересоваться происходящим. Также не надо забывать отслеживать промежуточные результаты. Они помогают фиксировать прогресс и показывают путь, который удалось преодолеть.

Наконец, психолог добавила, что для достижения целей важно научиться справляться с неудачами, так как они являются неотъемлемой частью любого пути. "Лучшее, что можно сделать в случае неудачи, - проанализировать ошибки и принимать дальнейшие решения на основе этих уроков", - заключила она.