Генетик рассказал о влияющих на красивый загар генах

Люди по-разному реагируют на солнечные лучи. В то время как одни получают солнечные ожоги, на коже других загар ложится ровным слоем. О том, как генетический код влияет на восприятие солнца и ровность загара, 8 июля "Газете.Ru" рассказала ведущий научный сотрудник и председатель экспертного совета Национального центра генетических исследований (MyGenetics) Ирина Колесникова, передает Day.Az.

Цвет кожи, глаз и волос, по словам специалиста, определяется количеством меланина - темного пигмента, вырабатываемого кожей для защиты от ультрафиолетового (УФ) излучения.

"Существует два основных типа меланина: эумеланин и феомеланин. <...> Соотношение этих пигментов определяет индивидуальные особенности пигментации кожи и волос", - рассказывает Колесникова.

За баланс этих типов меланина и, следовательно, за ровность загара отвечают гены TYR и ASIP.

Ген TYR отвечает за восприятие УФ-лучей и пигментацию кожи, в то время как ASIP ответственен за распределение меланина по ней. Именно то, как и в каком количестве эти гены выделяют белки, и влияет на насыщенность загара и его ровность.