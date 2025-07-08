Назван самый привлекательный для женщин тип мужчин

Международная группа ученых из Китая, Литвы и Великобритании выяснила, какие физические параметры делают мужчин наиболее привлекательными с эволюционной и физиологической точек зрения.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Evolution and Human Behavior.

В исследовании приняли участие 283 добровольца из трех стран, которые оценивали 15 изображений мужского тела, полученных с помощью DEXA-сканирования. Изображения варьировались по индексу массы тела (BMI), проценту жира и соотношению плеч к талии. Участникам предлагалось упорядочить изображения от самого до наименее привлекательного. В итоговых оценках мужчины с BMI от 23 до 27 и уровнем жира в организме около 13-14 процентов оказались на пике привлекательности. Соотношение плеч к талии также играло роль, но менее выраженную.

Иными словами, наибольшую симпатию вызывали не мускулистые или чрезмерно худощавые фигуры, а тела с умеренным или слегка повышенным уровнем жира. Исследователи подчеркивают: такой уровень жировой массы у мужчин соответствует минимальному риску преждевременной смертности и оптимальной репродуктивной функции, что делает его эволюционно выгодным.

Интересно, что оценки мужчин и женщин практически не различались - оба пола выделяли одни и те же тела как наиболее привлекательные. Авторы делают вывод, что именно уровень жира, а не форма тела как таковая, является ключевым фактором в восприятии мужской физической привлекательности. Это контрастирует с женскими телами, где идеалы зачастую значительно отклоняются от физиологической нормы.