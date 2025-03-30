30 марта 2025

30 марта 2025 10:03

Эти ткани могут вызвать раздражение кожи — как избежать неприятностей

Неправильный выбор ткани может вызвать неприятные ощущения и раздражение кожи, особенно у людей с чувствительным типом. Чтобы избежать таких проблем, важно внимательно подходить к выбору одежды.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.

Синтетические ткани, такие как полиэстер, не пропускают воздух и могут привести к перегреву кожи, что вызывает зуд и высыпания. Кроме того, шерсть, особенно с низким качеством обработки, может быть жёсткой и вызывать дискомфорт. Также стоит избегать грубых материалов, таких как некачественный деним или неочищенный лён, которые могут тереть кожу и вызывать покраснение.

Для людей с чувствительной кожей лучше выбирать натуральные ткани, такие как хлопок, шелк или бамбук. Эти материалы мягкие, дышащие и позволяют коже "дышать", предотвращая перегрев и аллергические реакции. Шёлк, например, обладает антибактериальными свойствами и не вызывает раздражений, поэтому идеально подходит для чувствительной кожи.

Забота о коже начинается с правильного выбора одежды. Старайтесь избегать синтетики и грубых тканей, выбирайте мягкие и дышащие материалы, чтобы ваша кожа оставалась здоровой и ухоженной.


Просмотров: 102

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

15 марта 18:35

  • 810
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 2 701
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 10 628
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 9 457
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 13 498
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 12 945
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 11 884
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 8 604
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 9 093
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 9 991
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения