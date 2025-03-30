Эти ткани могут вызвать раздражение кожи — как избежать неприятностей

Неправильный выбор ткани может вызвать неприятные ощущения и раздражение кожи, особенно у людей с чувствительным типом. Чтобы избежать таких проблем, важно внимательно подходить к выбору одежды.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.

Синтетические ткани, такие как полиэстер, не пропускают воздух и могут привести к перегреву кожи, что вызывает зуд и высыпания. Кроме того, шерсть, особенно с низким качеством обработки, может быть жёсткой и вызывать дискомфорт. Также стоит избегать грубых материалов, таких как некачественный деним или неочищенный лён, которые могут тереть кожу и вызывать покраснение.

Для людей с чувствительной кожей лучше выбирать натуральные ткани, такие как хлопок, шелк или бамбук. Эти материалы мягкие, дышащие и позволяют коже "дышать", предотвращая перегрев и аллергические реакции. Шёлк, например, обладает антибактериальными свойствами и не вызывает раздражений, поэтому идеально подходит для чувствительной кожи.

Забота о коже начинается с правильного выбора одежды. Старайтесь избегать синтетики и грубых тканей, выбирайте мягкие и дышащие материалы, чтобы ваша кожа оставалась здоровой и ухоженной.