27 марта 2025

27 марта 2025 18:07

Эндокринолог назвала признаки проблем со щитовидной железой

Щитовидная железа регулирует множество важных процессов в организме, поэтому проблемы с нею могут проявляться разными симптомами, некоторые из которых не столь специфичны. 

Как передает Day.Az, врач-диетолог, врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Эльвина Бинатова рассказала "Известиям" 27 марта о симптомах, при которых следует незамедлительно обратиться к эндокринологу.

Так, специалист посоветовала обратить внимание на такие признаки, как выпадение волос, сухость кожи и ломкость ногтей. По ее словам, нередко за этим скрываются именно нарушения в работе щитовидной железы, требующие комплексного обследования и грамотной терапии. И пытаться решить проблему посредством приема различных БАДов, как это нередко делают пациенты, ни в коем случае нельзя.

"Например, если выявлена анемия, не стоит сразу начинать прием железосодержащих препаратов. Важно пройти комплексное обследование, ведь анемия может быть связана не только с нехваткой железа, но и с нарушением работы щитовидной железы, в частности с уровнем гормонов ТТГ и Т4. Соответственно, в этом случае требуется совсем другое лечение", - объяснила эндокринолог.

Также врач обратила внимание, что такой симптом, как появление отеков, многие ошибочно связывают исключительно с заболеваниями почек или сердечно-сосудистой системы. Однако нередко причиной такого состояния являются проблемы со щитовидной железой. Поэтому, если нефролог или кардиолог не выявил патологий, стоит обратиться к эндокринологу.

"Стоит отметить, что щитовидная железа влияет на многие процессы в организме, особенно у женщин. Например, о проблемах с нею могут сигнализировать заметные изменения в менструальном цикле, особенно в части его продолжительности. А такое эндокринологическое заболевание, как гипотиреоз, нередко становится причиной сложностей с зачатием и вынашиванием ребенка. Поэтому, если беременность не наступает или возникают трудности с ее сохранением, стоит пройти обследование у эндокринолога", - подытожила Бинатова.


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