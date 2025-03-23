Объяснены причины весеннего обострения

Психолог платформы корпоративного благополучия "Понимаю" Наталья Резикова рассказала, почему весной у многих людей происходит обострение ментальных проблем. Причины того, что в это время года у многих ухудшается психологическое состояние, она объяснила "Ленте.ру", передает Day.Az .

Резикова указала, что весеннее обострение могут вызывать перепады температур, изменение атмосферного давления, аллергические реакции на цветение растений. По ее словам, все эти факторы вызывают гормональные изменения, влияющие на настроение, сон и адаптационные возможности организма в целом. Например, увеличение светового дня сокращает выработку гормона мелатонина, вследствие чего появляются усталость, перепады настроения, нарушение сна и аппетита, снижение концентрации.

Резкое снижение атмосферного давления приводит к выбросу гормонов стресса - кортизола и норадреналина, которые вызывают тревожность и раздражительность. "У чувствительных людей это может спровоцировать головные боли, нервозность, сонливость и обострение хронических заболеваний. Повышение влажности провоцирует ухудшение самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - рассказала психолог.

На развитие весеннего обострения могут влиять такие факторы, как генетическая предрасположенность, наличие других психических заболеваний, перенапряжение, конфликты, неудовлетворенность жизнью и просмотр токсичного контента, добавила Резикова.