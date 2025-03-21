21 марта 2025

21 марта 2025 13:34

Случайное МРТ помогло женщине узнать о серьезной угрозе для здоровья

Американка сделала МРТ из любопытства и узнала о своем опасном для жизни заболевании.

Как передает Day.Az, об этом пишет LADBible.

Жительница США Сара Блэкберн решила пройти МРТ всего тела без каких-либо жалоб на здоровье, просто из любопытства. Однако результаты обследования оказались шокирующими: у женщины диагностировали аневризму селезеночной артерии - редкое и опасное заболевание.

"Я была уверена, что ничего серьезного не найдут. Думала, что после сканирования буду спать спокойно", - поделилась Сара.

Однако, получив результаты через четыре дня, она испытала паническую атаку и сразу отправилась в больницу.

"Мне нужен был врач, чтобы объяснить, что это значит. Я чувствовала, будто внутри меня бомба замедленного действия", - рассказала она.

В течение двух месяцев Сара консультировалась с врачами, прежде чем решиться на операцию по удалению селезенки. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и теперь женщина восстанавливается, адаптируясь к жизни без этого органа.


Просмотров: 125

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

15 марта 18:35

  • 688
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 2 596
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 10 513
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 9 348
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 13 392
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 12 844
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 11 782
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 8 498
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 8 991
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 9 885
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения