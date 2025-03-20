Маммолог назвал неочевидные признаки рака груди

Рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин.

Как передает Day.Az, об этом рассказал маммолог-онколог клиники "Медскан Hadassah" Максим Сецко. Врач назвал пять неочевидных признаков болезни.

"С возрастом шансы перенести рак груди увеличиваются, но и молодые женщины не защищены от болезни. Важно регулярно приходить на осмотры к маммологу даже тогда, когда ничего не беспокоит. И, конечно, если появились настораживающие симптомы, не нужно откладывать визит", - посоветовал Сецко в разговоре с Lenta.Ru.

Он объяснил, что шансы вылечить рак молочной железы зависят от стадии, на которой обнаружена болезнь.

Онколог отметил, что появление плотного узла в мягких тканях груди или в подмышечной области - самый известный признак, но существуют и другие. Так, врач рекомендовал обратить внимание на следующие изменения: "лимонная корка": когда кожа молочной железы из гладкой становится бугристой и грубой; изменение положения и формы ареолы - он может сместиться вбок или стать втянутым; ощущение стянутости кожи в области одной из молочных желез; изменение цвета кожи - насторожить должна как сильная бледность, так и значительное потемнение; появление выделений из соска в период, не связанный ни с беременностью, ни с кормлением ребенка.

Сецко отметил, что важно приходить на профилактические приемы, проходить скрининговые обследования и обращаться с жалобами на волнующие симптомы, а также предпринимать меры, которые помогают снижать риск рака молочной железы.

"Если на возраст или мутации, связанные с опухолями, повлиять невозможно, то снизить вес и отказаться от алкоголя и курения под силу многим. Такие изменения также пойдут на пользу", - заключил Сецко.