Street-мода переживает революцию - Что стоит приобрести весной?

Весной 2025 года уличная мода переживает настоящую революцию! От доступных коллекций на хай-стрит до эксклюзивных предложений в бутиках - выбор одежды поистине ошеломляющий. Если вы хотите обновить гардероб и следовать трендам, то сейчас самое время обратить внимание на несколько важных тенденций, сообщает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.

Помимо традиционно стильных бутиков на Маунт-стрит, в этом сезоне хай-стрит привлекает внимание совершенно новыми коллекциями. И если раньше приходилось ехать в дорогие магазины, то сейчас все модные новинки можно найти в доступных торговых точках.

На Оксфорд-стрит, например, вы увидите невероятные коллекции от Zara, снятые самим Стивеном Мейзелом, а также работы Клэр Уэйт Келлер для Uniqlo. И, конечно, новая коллекция COS runway, представшая на подиуме в Нью-Йорке, обязательно заслуживает внимания.

Не обходите стороной и знаковые бренды, такие как Reiss и Mango - их весенние коллекции подарят вам идеальные вещи, которые станут настоящими звездами вашего гардероба. Arket и Gap не остаются в стороне, предлагая интересные обновления, включая сумки из зеленой кожи от Phoebe Philo и эксклюзивную линию от Зак Позен.

5 основных трендов весны 2025 года

Сумка в стиле бохо

Бохо-шик все еще на пике популярности. Zara предлагает новые модели, которые идеально впишутся в ваш стиль, вдохновленный атмосферой Гластонбери и гладиаторскими мотивами.

Сливочно-желтый цвет

Этот оттенок официально признан цветом сезона. Хотите выглядеть стильно? Сочетайте его с костюмами или выберите бледно-желтую оксфордскую рубашку для утонченного образа.

Замшевый пиджак

Замша вернулась! Сдержанный и элегантный, такой пиджак - идеальный выбор для весеннего гардероба. Найдите его в популярных магазинах на хай-стрит, например, в M&S.

Роскошные аксессуары

Не забывайте о сумках и обуви - они могут стать завершающим акцентом в вашем образе. Ожидайте появления сумок от известных дизайнеров, например, коллекцию от Phoebe Philo для Arket.

Классика с неожиданным поворотом

Пусть даже самые классические вещи в вашем гардеробе в этом сезоне будут удивлять. Такие элементы, как неординарные ткани и яркие акценты, придают свежесть привычным силуэтам.

Советы для модных покупок

Не тратьте время на поиски далеко - лучшие коллекции уже в вашем городе! На высоких улицах появилось множество новинок, которые стоит рассмотреть, чтобы обновить весенний образ.