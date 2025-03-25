25 марта 2025

25 марта 2025 09:14

Найден способ снизить риск опасных последствий инсульта

Исследователи из Каролинского института обнаружили новый механизм, который может существенно улучшить лечение ишемического инсульта. Они выяснили, что блокировка взаимодействия фактора роста PDGF-CC и его рецептора PDGFRα предотвращает образование рубцов в мозге после этого опасного события. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JCI), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ишемический инсульт, при котором происходит блокировка притока крови к мозгу, ежегодно поражает около 12 миллионов человек по всему миру. При этом множество случаев заканчивается летальным исходом и необратимыми нарушениями в работе мозга.

Целью нового исследования был поиск механизмов, помогающих быстро восстанавливаться после нарушения мозгового кровообращения. Для этого ученые провели эксперимент на мышах. Сначала у грызунов искусственно спровоцировали инсульт. После этого ученые нацелились на фермент PDGF-CC. Он важен для стимуляции роста сосудов, защиты нервных клеток и передачи сигналов между ними.

"Наши исследования показали, что PDGF-CC и его рецептор PDGFRα участвуют в формировании рубцовой ткани в мозге после ишемического инсульта. Блокировка этих молекул позволила частично предотвратить изменение тканей", - рассказала Джил Протцманн, первый автор исследования и научный сотрудник кафедры медицинской биохимии и биофизики.

Результаты также показали, что ингибирование этих молекул не только уменьшило рубцевание, но и нормализовало поведение мышей, даже если лечение начиналось через 24 часа после инсульта.

На данный момент основным методом лечения инсульта является тромболитическая терапия, направленная на восстановление кровотока за счет растворения тромба. Однако этот метод эффективен только в первые 4,5 часа после начала инсульта, что ограничивает его использование в случаях позднего обращения пациента за медицинской помощью. Ученые отметили, что их открытие может лечь в основу новых стратегий лечения ишемического инсульта на поздних стадиях.


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