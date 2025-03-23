23 марта 2025

23 марта 2025 09:15

Найден новый механизм защиты женского мозга от старения

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что у самок пожилых мышей с возрастом может пробудиться "спящая" X-хромосома, которая может активировать до 20 генов, способствующих укреплению мозговых связей. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один из таких генов, PLP1, способствует строительству миелина - защитной оболочки нейронов, которая важна для эффективной передачи сигналов между клетками мозга. Исследования показали, что у старых самок мышей содержится больше PLP1 в гиппокампе, что объясняет их большую устойчивость к когнитивным нарушениям по сравнению с самцами.

По словам ученых, у мышей активация "спящей" X-хромосомы происходит в возрасте, эквивалентном 65 годам у людей. Этот процесс не только помогает поддерживать мозговую активность, но и способствует сохранению памяти и обучаемости у пожилых особей.

Для проверки гипотезы исследователи искусственно активировали PLP1 в гиппокампе старых грызунов обоих полов. Результаты показали, что дополнительный PLP1 улучшает когнитивные способности независимо от пола.

В настоящий момент ученые продолжают исследовать, может ли этот процесс также происходить у людей. Анализ мозговой ткани пожилых женщин и мужчин подтвердил, что у женщин уровень PLP1 значительно выше, что подкрепляет гипотезу о важной роли второй X-хромосомы в поддержании здоровья мозга в старости.


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