Названы продукты, которые провоцируют мигрень

Мигрень - это вид головной боли, которая часто начинается уже в подростковом возрасте и преследует пациента в течение всей жизни. Проявляется мигрень периодическими приступами сильной, чаще односторонней головной боли. Одной из особенностей мигрени является то, что некоторые продукты могут провоцировать приступы. О том, что это за продукты, "Газете.Ru" рассказал врач-невролог, врач первой категории "СМ-Клиника" Игорь Мальцев, передает Day.Az.

По словам невролога, провоцировать головную боль могут, в частности, кофеиносодержащие напитки (чай, кофе, кола) - исследования показали, что отказ от кофеина помогает избавиться от головной боли в 92% случаев у детей и подростков, а у взрослых эффект бывает даже лучше, чем от лекарств.

"Следующая группа продуктов - выдержанные сыры (чеддер, бри, пармезан, фета). Причина - тирамин, образующийся при созревании сыра. Чем дольше выдерживается сыр, тем выше содержание тирамина", - продолжил Мальцев.

Приступы мигрени также может спровоцировать алкоголь, особенно красное вино, пиво, виски и шампанское. Как отметил специалист, около 25% людей, страдающих от мигрени, отмечают ухудшение состояния после употребления этих напитков. А шоколад, который содержит кофеин и бета-фенилэтиламин, расширяющий сосуды мозга, провоцирует головную боль примерно у 22% пациентов с мигренью.

"Стоит также отметить: искусственные подсластители (особенно аспартам, который часто используется в переработанных продуктах); продукты с глутаматом натрия (провоцируют мигрень у 10-15% страдающих этим заболеванием); переработанное мясо (ветчина, сосиски, колбасы содержат оксид азота, расширяющий сосуды, что может вызвать приступ мигрени); маринованные и ферментированные продукты (оливки, квашеная капуста, чайный гриб, которые содержат тирамин)", - добавил невролог.

Кроме того, по его словам, приступ мигрени может спровоцировать употребление замороженных и холодных продуктов, таких как мороженое, холодные смузи, ледяное молоко. Особенно после физической активности.

Триггером также может стать соленая пища, которая повышает артериальное давление и может вызывать головные боли.

"Чтобы определить свои триггеры, рекомендуется исключать по одному продукту на два месяца, а затем снова вводить его в рацион. Если в течение 24 часов после употребления продукта возникает головная боль (при отсутствии других причин), вероятно, именно он является провокатором", - посоветовал специалист.