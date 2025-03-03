3 марта 2025

3 марта 2025 15:04

Названы лучшие упражнения для раскачки метаболизма

Фитнес-тренер Мария Вереникина назвала лучшие упражнения для раскачки метаболизма. Ее слова приводит Men Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для начала эксперт рекомендовала выполнять приседания с развернутой постановкой ног до параллели бедра с полом или ниже. Следующими станут выпады со средней постановкой ног и углом в коленях 90 градусов. При этом важно следить, чтобы таз при приседании не уходил в стороны, а опускался ровно вниз.

Далее необходимо делать подтягивания средним прямым хватом на турнике или в компенсаторе. Четвертым упражнением станут отжимания от пола до касания грудью или жим штанги лежа с весом. Последним упражнением Вереникина рекомендовала румынскую становую тягу или тягу сумо с гантелями или штангой.


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