Ученые нашли отличия в мозге людей с анорексией

Ученые из Turku PET Center в Финляндии и Пусанского национального университета (Южная Корея) выявили, что изменения в работе опиоидных нейротрансмиттеров могут играть ключевую роль в развитии анорексии. Результаты исследования опубликованноы в журнале Molecular Psychiatry, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Анорексия - это психическое расстройство, связанное с преднамеренным ограничением питания, патологическим страхом набора веса и искаженным восприятием собственного тела. Болезнь может привести к критической потере массы тела, истощению, депрессии и тревожным расстройствам.

Опиоидная система мозга регулирует аппетит и удовольствие, и, как ученые обнаружили ранее, у людей с ожирением активность этой системы снижена. Новые данные подтверждают, что нарушение уровня активности опиоидных нейротрансмиттеров может быть связано как с потерей веса, так и с его набором - у пациентов с анорексией опиоидный тон мозга значительно повышен по сравнению со здоровыми людьми.

Ученые также изучили, как мозг пациентов с анорексией использует энергию. Несмотря на значительное истощение организма, потребление глюкозы мозгом остается на уровне здоровых людей, что позволяет мозгу поддерживать свою работоспособность даже при недостатке питания.

Авторы работы также отметили, что изменения в опиоидной активности мозга могут быть связаны не только с регуляцией аппетита, но и с тревожностью и депрессией, что помогает объяснить эмоциональные расстройства, характерные для анорексии.