8 января 2025

8 января 2025 15:13

Ученые развеяли миф о здоровье людей, родившихся недоношенными

Ученые из Института Лиггинса установили, что взрослые люди, родившиеся недоношенными, страдают диабетом, серьезными болезнями сердца и дислипидемиями не чаще тех, кто родился в срок. Результаты исследования опубликованы в журнале Pediatrics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Преждевременные роды, которые происходят до 37-й недели беременности, затрагивают около 10% женщин по всему миру. Принято считать, что взрослые, рожденные недоношенными, подвержены повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония и инсульт. Однако долгосрочные последствия для здоровья недоношенных детей, достигших среднего возраста в условиях улучшенного ухода за новорожденными, до сих пор мало изучены.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые провели новое исследование, наблюдая за участниками предыдущего проекта, проводившегося специалистами Национальной женской больницы в Окленде. Взрослые добровольцы заполнили анкеты о своем здоровье и согласились на анализ административных данных.

Также испытуемые предоставили информацию о состоянии своего здоровья. Оценивалась частота случаев гипертонии, диабета, преддиабета, дислипидемии и сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительно ученые искали в истории болезни добровольцев респираторные и психические заболевания, соотнося их с уровнем образования и другими факторами образа жизни.

Результаты показали, что более чем у трети взрослых, родившихся недоношенными, была гипертония (34,7% против 19,8% у доношенных). Тем не менее риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний у них был ниже, чем у сверстников, родившихся в срок (2,8% против 6,9%).

Заболеваемость диабетом, преддиабетом и дислипидемией существенно не различалась между группами. Показатели по респираторным заболеваниям и распространенности хронической болезни почек также не показали значительных различий. Ученые отметили, что даже психические расстройства реже встречались у недоношенных участников (38,2% против 52,9%).


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