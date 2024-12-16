16 декабря 2024

16 декабря 2024 10:53

Преимущества и недостатки онлайн-тренировок

Фитнес-эксперт Юрий Аверьянов перечислил преимущества и недостатки онлайн-тренировок. Его слова приводит "Чемпионат".

Как передает Day.Az, тренер объяснил, что такие занятия не подойдут новичкам. "Тренировки в онлайн-формате могут подойти уже имеющим опыт любителям фитнеса, поскольку тренирующийся с ходу сможет понять, какой требуется инвентарь, а также основные принципы его безопасного использования", - отметил он.

Плюсами онлайн-тренировок Аверьянов назвал отсутствие четкой привязки к фитнес-клубу и времени, а также более низкую стоимость занятия. Кроме того, по мнению специалиста, занятия с тренером онлайн, лучше самостоятельных, особенно для новичков.

К минусам онлайн-занятий Аверьянов отнес отсутствие гарантий квалификации тренеров, а также гарантий того, что тренер действительно следит за техникой выполнения упражнения, а не отвлечен на другие дела. Также при удаленной работе отсутствует возможность страховки во время выполнения упражнений, а ракурс съемки в онлайн может не позволить тренеру увидеть движение со всех сторон.


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