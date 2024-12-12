Найден новый путь к лечению кожных воспалений

Ученые из Университета Питтсбурга обнаружили, что соединение под названием SYM2081 может подавлять тучные клетки кожи, избыточное размножение которых связано с розацеа, крапивницей, экземой и мастоцитозом.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Ученые объяснили, что тучные клетки (мастоциты, лаброциты) - это иммунные клетки соединительной ткани, которые локализуются в коже, дыхательных путях, ЖКТ, костном мозге и лимфатических узлах. Они заполнены крошечными пузырьками, или гранулами, в каждом из которых содержится гистамин и другие соединения, которые действуют как сигналы или активаторы воспалительных процессов.

Когда тучные клетки активируются, они высвобождают свои гранулы, выпуская соединения, которые запускают ряд иммунных реакций. Этот процесс, известный как дегрануляция, необходим для защиты от таких угроз, как пчелиный яд, укусы змей и патогенные бактерии, но ошибочная активация тучных клеток также вызывает аллергические реакции, в том числе отеки, крапивницу, зуд и, в тяжелых случаях, анафилаксию. Их избыточное размножение также связано с рядом кожных заболеваний.

В ходе исследований ученые обнаружили, что нейроны в коже могут выделять нейромедиатор под названием глутамат, который подавляет тучные клетки. Когда они удалили эти нейроны или заблокировали рецептор, распознающий глутамат, тучные клетки стали гиперактивными, что привело к усилению воспаления.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи изучили соединение под названием SYM2081, или 4-метилглутамат. Оно активирует рецептор глутамата GluK2, обнаруживаемый на тучных клетках. Результаты показали, что SYM2081 эффективно подавляет дегрануляцию и пролиферацию тучных клеток как у мышей, так и в образцах кожи человека.

Когда на кожу мышей нанесли крем с содержанием SYM2081, воспаление кожи и другие симптомы экземы и розацеа стали гораздо менее выраженными.

По словам ученых, препараты на основе SYM2081 также могут помочь при крапивнице и мастоцитозе (сопровождающемся появлением болезненных пятен и шишек на коже) у людей. Сейчас исследователи стремятся разработать новые соединения, активирующие GluK2, для тестирования в клинических испытаниях.