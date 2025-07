Baby tee - Дерзкий хит лета!

Вещи теперь можно "одалживать" не у бойфрендов, а у младших сестёр и даже детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru, именно так выглядит главный тренд лета - baby tee, та самая укороченная футболка, которую хочется носить каждый день.

Что такое baby tee

Это футболка, которая будто села после стирки - короткая по длине, с маленькими рукавами и обтягивающим силуэтом. Напоминает детские модели, отсюда и название. Носит её вся модная элита - от Беллы Хадид до Кендалл Дженнер. Причём кто-то - в винтажной с принтом рок-группы, а кто-то - в базовой белой с надписью "Too old for DiCaprio".

Этот тренд - не просто про инфантильность. Он вырос из ностальгии по нулевым, в стиле Y2K: низкая посадка, яркие принты, открытый живот. И немного дерзости в каждом образе.

Какую baby tee выбрать

С надписью

Слоганы - всё. Хотите высказаться без слов? Пусть футболка скажет за вас: "We should all be feminists" или "Hottest person at work" - и это уже не просто одежда, а позиция.

С винтажным принтом

Ретро-группы, старые лого, цифры, полоска - всё, что отсылает к эстетике 80-х и 90-х, снова в деле.

Однотонную

Классика гардероба - белая baby tee. Не хотите белую - выберите чёрную или сливочно-жёлтую. Главное - плотный трикотаж и хорошая посадка.

С чем носить baby tee

С объёмным низом

Контраст "вверх в облипку - низ в объёме" работает безотказно. Добавьте шаровары, широкую юбку-баллон или пышную макси. И готово.

В духе Y2K

Низкая посадка, варёные джинсы, карго, пояс-цепочка, бомбер и, конечно, сумка такса. Нулевые вернулись - и мы не против.

В пижамной эстетике

Baby tee + шорты-боксеры в клетку или мягком хлопке - идеальный образ на лето. Особенно если на шортах заметный пояс и расслабленная посадка.

В повседневной капсуле

Надень с оверсайз-пиджаком, костюмными брюками, лоферами или кедами. Baby tee вписывается даже в строгий образ - и делает его живым.

Финальный штрих: baby tee - это про свободу

Эта футболка - как настроение: немного дерзости, немного ностальгии и много стиля. Она не требует усилий, не нуждается в сложных сочетаниях и делает любой образ легче. Baby tee - идеальный вариант для тех, кто хочет быть в тренде, не теряя индивидуальности. Лето уже здесь. Самое время носить футболку, как будто вы её случайно одолжилии не собираетесь возвращать.