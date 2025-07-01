1 июля 2025

1 июля 2025 10:53

Как обновить кожу без ошибок и ожогов?

Здоровая кожа начинается не с сыворотки и не с дорогого крема. А с простого и недооценённого - регулярного отшелушивания.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.

Потому что пока кожа носит на себе мёртвые клетки, никакое средство не работает как надо. И хотя пилинги ассоциируются с салонами, на деле их можно делать дома - и без вреда.

Зачем коже пилинг

С возрастом и под действием внешних факторов - стресса, солнца, агрессивного ухода - обновление кожи замедляется. Отмершие клетки копятся, поры забиваются, лицо становится тусклым и капризным. Пилинг запускает обновление: "снимает" лишнее, чтобы кожа задышала и заработала.

Виды домашних пилингов: что реально работает

Химический (AHA/BHA)

Без трения - кислоты растворяют связи между клетками. До 10% - максимум для дома.

Механический (скрабы)

Работают сразу, но могут травмировать. Не подходят при акне, куперозе, чувствительности.

Ферментный (энзимы)

Самый деликатный. На основе папайи, ананаса и др. Идеальны для чувствительной кожи.

Какой пилинг для вашей кожи

  •     Сухая: ферменты, гликолевая/молочная кислота до 8%. Нельзя скрабы и BHA.
  •     Жирная: салициловая кислота (до 2%), AHA+BHA. Не использовать скрабы с крупными частицами.
  •     Комбинированная: чередуйте ферменты и кислоты. Не одно средство на всё лицо.
  •     Чувствительная: только ферменты, пудры, нейтральный pH. Кислоты, ментол, спирт.
  •     Возрастная: AHA (5-8%), миндальная, чередование с ретинолом. Никакой агрессии и абразивов.

Когда пилинг под запретом

  •     Активное воспаление, акне в стадии обострения.
  •     Герпес, купероз, розацеа.
  •     Беременность (особенно BHA).
  •     После инъекций, лазера - нужен перерыв.
  •     Одновременный приём ретиноидов.

Пилинги по сезонам

  •     Осень-зима: время AHA/BHA. Курс 1 раз в 10 дней.
  •     Весна: только мягкие кислоты и ферменты + SPF.
  •     Лето: максимум - молочная кислота 3-5%, не чаще раза в 2 недели. И обязательно SPF 50.

Частые ошибки

  •     Наносить кислоту после скраба - ожог.
  •     Держать дольше "на всякий случай" - ошибка.
  •     Комбинировать агрессивные средства - кожа сгорит.
  •     Не использовать SPF после пилинга - пигментация обеспечена.

Мини-схема для новичков

  •     Неделя 1: ферментный 2 раза.
  •     Неделя 2: гликолевая 1 раз + фермент.
  •     Неделя 3: BHA (если жирная кожа) или снова фермент.
  •     Неделя 4: перерыв, базовый уход.

Как выбрать средство

  •     Указан % кислоты.
  •     pH 3,5-4,5.
  •     Нет спирта, отдушек, агрессивных ПАВов.
  •     Есть чёткая инструкция.
  •     Короткий и понятный состав.

Пилинг - это не "пощипало - значит работает". Это умная перезагрузка кожи. Делайте по правилам - и результат будет не мгновенным, но стойким и безопасным.


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