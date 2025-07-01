Как обновить кожу без ошибок и ожогов?

Здоровая кожа начинается не с сыворотки и не с дорогого крема. А с простого и недооценённого - регулярного отшелушивания.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.
Потому что пока кожа носит на себе мёртвые клетки, никакое средство не работает как надо. И хотя пилинги ассоциируются с салонами, на деле их можно делать дома - и без вреда.
Зачем коже пилинг
С возрастом и под действием внешних факторов - стресса, солнца, агрессивного ухода - обновление кожи замедляется. Отмершие клетки копятся, поры забиваются, лицо становится тусклым и капризным. Пилинг запускает обновление: "снимает" лишнее, чтобы кожа задышала и заработала.
Виды домашних пилингов: что реально работает
Химический (AHA/BHA)
Без трения - кислоты растворяют связи между клетками. До 10% - максимум для дома.
Механический (скрабы)
Работают сразу, но могут травмировать. Не подходят при акне, куперозе, чувствительности.
Ферментный (энзимы)
Самый деликатный. На основе папайи, ананаса и др. Идеальны для чувствительной кожи.
Какой пилинг для вашей кожи
- Сухая: ферменты, гликолевая/молочная кислота до 8%. Нельзя скрабы и BHA.
- Жирная: салициловая кислота (до 2%), AHA+BHA. Не использовать скрабы с крупными частицами.
- Комбинированная: чередуйте ферменты и кислоты. Не одно средство на всё лицо.
- Чувствительная: только ферменты, пудры, нейтральный pH. Кислоты, ментол, спирт.
- Возрастная: AHA (5-8%), миндальная, чередование с ретинолом. Никакой агрессии и абразивов.
Когда пилинг под запретом
- Активное воспаление, акне в стадии обострения.
- Герпес, купероз, розацеа.
- Беременность (особенно BHA).
- После инъекций, лазера - нужен перерыв.
- Одновременный приём ретиноидов.
Пилинги по сезонам
- Осень-зима: время AHA/BHA. Курс 1 раз в 10 дней.
- Весна: только мягкие кислоты и ферменты + SPF.
- Лето: максимум - молочная кислота 3-5%, не чаще раза в 2 недели. И обязательно SPF 50.
Частые ошибки
- Наносить кислоту после скраба - ожог.
- Держать дольше "на всякий случай" - ошибка.
- Комбинировать агрессивные средства - кожа сгорит.
- Не использовать SPF после пилинга - пигментация обеспечена.
Мини-схема для новичков
- Неделя 1: ферментный 2 раза.
- Неделя 2: гликолевая 1 раз + фермент.
- Неделя 3: BHA (если жирная кожа) или снова фермент.
- Неделя 4: перерыв, базовый уход.
Как выбрать средство
- Указан % кислоты.
- pH 3,5-4,5.
- Нет спирта, отдушек, агрессивных ПАВов.
- Есть чёткая инструкция.
- Короткий и понятный состав.
Пилинг - это не "пощипало - значит работает". Это умная перезагрузка кожи. Делайте по правилам - и результат будет не мгновенным, но стойким и безопасным.