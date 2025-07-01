Как обновить кожу без ошибок и ожогов?

Здоровая кожа начинается не с сыворотки и не с дорогого крема. А с простого и недооценённого - регулярного отшелушивания.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.

Потому что пока кожа носит на себе мёртвые клетки, никакое средство не работает как надо. И хотя пилинги ассоциируются с салонами, на деле их можно делать дома - и без вреда.

Зачем коже пилинг

С возрастом и под действием внешних факторов - стресса, солнца, агрессивного ухода - обновление кожи замедляется. Отмершие клетки копятся, поры забиваются, лицо становится тусклым и капризным. Пилинг запускает обновление: "снимает" лишнее, чтобы кожа задышала и заработала.

Виды домашних пилингов: что реально работает

Химический (AHA/BHA)

Без трения - кислоты растворяют связи между клетками. До 10% - максимум для дома.

Механический (скрабы)

Работают сразу, но могут травмировать. Не подходят при акне, куперозе, чувствительности.

Ферментный (энзимы)

Самый деликатный. На основе папайи, ананаса и др. Идеальны для чувствительной кожи.

Какой пилинг для вашей кожи

Сухая: ферменты, гликолевая/молочная кислота до 8%. Нельзя скрабы и BHA.

Жирная: салициловая кислота (до 2%), AHA+BHA. Не использовать скрабы с крупными частицами.

Комбинированная: чередуйте ферменты и кислоты. Не одно средство на всё лицо.

Чувствительная: только ферменты, пудры, нейтральный pH. Кислоты, ментол, спирт.

Возрастная: AHA (5-8%), миндальная, чередование с ретинолом. Никакой агрессии и абразивов.

Когда пилинг под запретом

Активное воспаление, акне в стадии обострения.

Герпес, купероз, розацеа.

Беременность (особенно BHA).

После инъекций, лазера - нужен перерыв.

Одновременный приём ретиноидов.

Пилинги по сезонам

Осень-зима: время AHA/BHA. Курс 1 раз в 10 дней.

Весна: только мягкие кислоты и ферменты + SPF.

Лето: максимум - молочная кислота 3-5%, не чаще раза в 2 недели. И обязательно SPF 50.

Частые ошибки

Наносить кислоту после скраба - ожог.

Держать дольше "на всякий случай" - ошибка.

Комбинировать агрессивные средства - кожа сгорит.

Не использовать SPF после пилинга - пигментация обеспечена.

Мини-схема для новичков

Неделя 1: ферментный 2 раза.

Неделя 2: гликолевая 1 раз + фермент.

Неделя 3: BHA (если жирная кожа) или снова фермент.

Неделя 4: перерыв, базовый уход.

Как выбрать средство

Указан % кислоты.

pH 3,5-4,5.

Нет спирта, отдушек, агрессивных ПАВов.

Есть чёткая инструкция.

Короткий и понятный состав.

Пилинг - это не "пощипало - значит работает". Это умная перезагрузка кожи. Делайте по правилам - и результат будет не мгновенным, но стойким и безопасным.