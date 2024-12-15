15 декабря 2024

15 декабря 2024 16:31

Ученый развеял миф о тревожности и депрессии

Несмотря на пользу тренда по повышению осведомленности о тревожности и депрессии, слишком много внимания уделяется их связи с социальными сетями. На самом деле среди молодых людей эти состояния стали более распространены задолго до их появления. Об этом ученый, социолог Роланд Паульсен из Лундского университета рассказал в своей статье на The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разрушительное влияние социальных сетей на психику привело к запрету смартфонов во многих европейских школах. Однако рост тревожности среди детей и молодых взрослых нельзя объяснить только технологическим процессом.

Внимание к вреду социальных сетей было привлечено благодаря книге "Тревожное поколение" Хайдта. В ней на графиках было показано, что число расстройств психики выросло после 2012 года, когда смартфоны получили широкое распространение. Однако наличие корреляции не доказывает причинно-следственную связь.

На самом деле рост заболеваемости расстройствами психики начался раньше. Например, в Швеции Агентство общественного здравоохранения собирает данные о психическом благополучии молодых людей с 1986 года. По их информации, расстройства настроения стали распространяться с 1980-х годов. Аналогично, распространенность хронических психических расстройств среди людей в возрасте от 4 до 24 лет увеличилась в шесть раз в Англии в период с 1995 по 2014 год и более чем удвоилась в Шотландии в период с 2003 по 2014 год. Все это происходило до распространения смартфонов.

Интересно, что еще до популяризации смартфонов наблюдалась разница в распространенности заболеваний психики в странах с низким и высоким доходом. Жители более благополучных стран чаще страдали этими расстройствами. Это может означать, что к депрессии и тревоге приводят не смартфоны, а растущая нетерпимость к неопределенности в современном мире, зацикленность на избегании риска, усиление чувства бессмысленности работы и жизни в целом.

Автор статьи подчеркивает, что социальные науки до сих пор не смогли дать однозначных ответов на вопрос о распространении депрессии и тревоги. Однако сведение проблемы к одной причине не поможет принять эффективные меры по борьбе с этими расстройствами. Необходимо рассматривать общество в целом, учитывая дискриминацию, нестабильность экономики, распространенность насилия и другие факторы.


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