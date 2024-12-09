Перечислены провоцирующие проблемы со сном продукты

Эксперты по сну компании Onebed перечислили несколько продуктов, провоцирующих проблемы со сном.

Как передает Day.Az, их слова приводит издание Gloucestershire Live.

Специалисты сообщили, что проблемы со сном могут вызывать колбаса, бекон и другие виды вяленого мяса, поскольку в них содержится вещество тирамин, стимулирующее мозговую активность. К тому же эти продукты очень соленые и слишком сытные, поэтому от них лучше отказаться перед ночным отдыхом.

Также, по словам экспертов, тирамин содержится в маринованных продуктах, например, кимчи. Вредит сну и комбуча, так как в напитке постоянно идет процесс ферментации.

Специалисты предупредили, что заставляют организм усиленно работать и тем самым провоцируют проблемы со сном протеиновые батончики. При этом вечером метаболизму необходимо замедляться, чтобы расслабиться.

Врагом хорошего сна является и мороженое с зеленым чаем, которое содержит кофеин, сахар и L-теанин. В течение дня L-теанин может успокаивать, но ночью он действует иначе, чрезмерно стимулируя мозг. Сахар и кофеин тоже подпитывают работу мозга, не давая ему отдохнуть, утверждается в материале.

"Продуманное питание должно стать одним из ритуалов подготовки ко сну. Сон - это не просто исключение неправильных продуктов, это баланс во всем, что вы едите в течение дня", - прокомментировали специалисты.