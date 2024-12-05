5 декабря 2024

5 декабря 2024 09:11

Создано новое соединение для снижения веса

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора и Медицинской школы Стэнфордского университета разработали новое соединение BHB-Phe, которое регулирует аппетит и массу тела посредством взаимодействия с нейронами в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее считалось, что BHB (бета-гидроксибутират) - это соединение, вырабатываемое печенью и используемое организмом как источник энергии. Однако последние исследования показали, что уровень BHB повышается после голодания и физических упражнений, что привлекло внимание ученых к его возможному применению при ожирении и диабете.

В новом исследовании группа ученых из Стэнфордского университета обнаружила, что BHB участвует в другом важном метаболическом процессе. Фермент CNDP2 присоединяет BHB к аминокислотам, образуя соединение, которое может оказывать влияние на массу тела и метаболизм. Одним из таких соединений является BHB-фенилаланин (BHB-Phe).

Команда ученых из Бейлорского университета исследовала, как BHB-фенилаланин влияет на пищевое поведение и массу тела у мышей. Исследования показали, что это соединение активирует нейронные популяции в гипоталамусе и стволе головного мозга, что подавляет аппетит и способствует снижению массы тела. В то же время мыши, генетически модифицированные так, чтобы не вырабатывать CNDP2, ели больше и набирали вес.

Кроме того, фермент CNDP2 также может производить родственное соединение - Lac-Phe, которое ранее продемонстрировало способность лечить ожирение у мышей. Однако исследования показали, что Lac-Phe и BHB-Phe воздействуют на разные нейронные группы в мозге, что указывает на наличие разных механизмов их действия, несмотря на схожий эффект на пищевое поведение.

По словам ученых, BHB-Phe открывают новые перспективы для лечения заболеваний, связанных с нарушениями метаболизма, таких как ожирение и диабет. Однако, чтобы выяснить, как соединение воздействует на людей, нужны дополнительные исследования.


Просмотров: 141

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

8 ноября 11:10

  • 1 267
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 9 105
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 8 020
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 11 782
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 11 576
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 10 516
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 7 145
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 7 751
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 8 565
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 7 202
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков