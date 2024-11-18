Передается ли перхоть по наследству?

Перхоть - это не болезнь, а симптом заболевания кожи головы или следствие естественного отшелушивания кожи, это случается из-за нерегулярного мытья или неправильно подобранного ухода.

"Это уже отмершие клетки кожи, которые не содержат ядра и поэтому представляют никакой активности, разве что имеют неприятный вид", - говорит доцент медицинских наук, специалист в области дерматологии и трихологии Юлия Галлямова.

Поскольку перхоть сама по себе не болезнь, заразиться ею от чужого человека (через прикосновение к нему иди через предметы, например, его расческу или заколку для волос) невозможно. В отличие от ранней седины или склонности к облысению, перхоть не может передаваться по наследству. А вот тип кожи и заболевания, например, себорейный дерматит или псориаз, при которых бывает перхоть, - могут.

Если перхоть появилась, основной рекомендацией будет правильный подбор шампуня. Как правило, это шампунь для жирного типа волос или шампунь от перхоти. В его состав входят противогрибковые, отшелушивающие и противовоспалительные компоненты: например, цинк, кетоконазол, салициловая кислота, пантенол.

Теоретически дети с типом кожи родителей могут сталкиваться с теми же проблемами, но на практике это совсем не обязательно и будет зависеть от разных факторов, в том числе и ухода.

Также независимо от типа кожи важно пользоваться после мытья кондиционером, чтобы сохранить в волосах влагу, придать им блеск и облегчить расчесывание. Есть мнение, что при жирной коже головы расчесываться часто нельзя, потому что от этого она становится еще более сальной.

В таком случае Юлия Галлямова советует бороться со стереотипами, а не с привычкой расчесывания. "Помимо того что это гигиеническая процедура, она имеет и медицинские показания: улучшает микроциркуляцию кожи головы и усиливает кровообращение", - говорит эксперт. - Салоотделение от расчесывания действительно усиливается. Но основная функция кожного сала - это как раз покрывать кожу, а не застаиваться в сальных железах. Поэтому в усиление жирности нет ничего плохого, просто придется чаще мыть голову".

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