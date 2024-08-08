8 августа 2024

8 августа 2024 09:20

Врач рассказал, на какое заболевание указывают отеки на лице

Симметричные отеки, которые больше выражены на лице, чем в других зонах, могут указывать на нефритический синдром, который развивается из-за воспалительных заболеваний почек, - рассказала "Газете.Ru" врач-уролог сети "Клиника Фомина" Дарья Фирсова, передает Day.Az.

"Нефритический синдром проявляется высоким давлением, кровью в моче, уменьшением количества мочи и небольшими отеками. Он является частым признаком гломерулонефрита, то есть воспалительного заболевания почек. В большинстве случаев развитие гломерулонефрита обусловлено чрезмерной иммунной реакцией организма на инфекции. Существует также аутоиммунная форма заболевания", - рассказал врач.

По словам Фирсовой, кроме гломерулонефрита к отекам могут приводить и другие урологические патологии, например, мочекаменная болезнь, рак мочевого пузыря, пиелонефрит. Поэтому при возникновении отеков следует обращаться к врачу-урологу.

"Если есть нарушения оттока мочи из почек, уролог их устраняет. Если "урологических" причин нет, рекомендует обратиться к кардиологу, терапевту, нефрологу или другим специалистам. Отеки - это не просто косметический дефект. Часто они говорят о серьезных проблемах со здоровьем. При появлении припухлостей на теле не занимайтесь самолечением, обязательно обратитесь к доктору", - заключила Фирсова.


Просмотров: 180

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 7 512
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 6 538
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 10 283
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 10 163
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 9 118
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 5 672
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 6 407
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 7 159
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 5 871
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 2023 08:01

  • 7 754
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме