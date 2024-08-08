Врач рассказал, на какое заболевание указывают отеки на лице

Симметричные отеки, которые больше выражены на лице, чем в других зонах, могут указывать на нефритический синдром, который развивается из-за воспалительных заболеваний почек, - рассказала "Газете.Ru" врач-уролог сети "Клиника Фомина" Дарья Фирсова, передает Day.Az.

"Нефритический синдром проявляется высоким давлением, кровью в моче, уменьшением количества мочи и небольшими отеками. Он является частым признаком гломерулонефрита, то есть воспалительного заболевания почек. В большинстве случаев развитие гломерулонефрита обусловлено чрезмерной иммунной реакцией организма на инфекции. Существует также аутоиммунная форма заболевания", - рассказал врач.

По словам Фирсовой, кроме гломерулонефрита к отекам могут приводить и другие урологические патологии, например, мочекаменная болезнь, рак мочевого пузыря, пиелонефрит. Поэтому при возникновении отеков следует обращаться к врачу-урологу.

"Если есть нарушения оттока мочи из почек, уролог их устраняет. Если "урологических" причин нет, рекомендует обратиться к кардиологу, терапевту, нефрологу или другим специалистам. Отеки - это не просто косметический дефект. Часто они говорят о серьезных проблемах со здоровьем. При появлении припухлостей на теле не занимайтесь самолечением, обязательно обратитесь к доктору", - заключила Фирсова.