Названы шансы на беременность у женщин после 40 лет

Беременность после 40 лет - тема, которая в наше время поднимается все чаще. И все же для многих женщин это решение дается непросто: звучат мнения, пугают цифры, давит ощущение "времени, которое уходит". О том, возможно ли забеременеть после 40 лет, "Газете.Ru" рассказала врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Мария Твердикова, передает Day.Az.

"Беременность после 40 - это не миф и не исключение, но она действительно требует осознанного и комплексного подхода. С возрастом меняется репродуктивный потенциал: уменьшается количество яйцеклеток, может снижаться их качество. Это влияет на вероятность зачатия, но не ставит крест на возможности", - отметила врач.

По ее словам, на фертильность после 40 лет влияют несколько факторов.

Количество яйцеклеток - овариальный резерв оценивается по уровню антимюллерова гормона (АМГ) и по количеству антральных фолликулов (КАФ) на УЗИ. Эти показатели позволяют понять, насколько яичники готовы к стимуляции и есть ли ресурс для ЭКО.

Качество яйцеклеток - с возрастом повышается риск хромосомных аномалий, что может снижать шансы на успешную беременность или приводить к невынашиванию.

Общее состояние здоровья - сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, гипертония, патология щитовидной железы, могут повлиять как на вероятность зачатия, так и на само течение беременности.

Состояние матки - структура и состояние эндометрия, наличие миом или полипов также важны для имплантации эмбриона.

Фактор партнера - качество спермы, это еще одна важная составляющая, которую обязательно нужно учитывать.

Образ жизни - здоровые привычки, питание, физическая активность и отказ от курения поддерживают общий гормональный фон и влияют на прогноз в лечении.

Говоря о том, какие шансы есть на естественную беременность после 40 лет, врач отметила, что они действительно снижаются: в 40 лет вероятность зачатия в течение одного цикла составляет около 5%, в 45 лет - менее 1%.

При этом репродуктивные технологии, по ее словам, позволяют увеличить шансы: при ЭКО с собственными яйцеклетками в возрасте 40 лет - вероятность беременности составляет около 25-30%; к 45 годам - около 5-10%; при использовании донорских яйцеклеток шансы значительно выше и могут достигать 50-60%.

"На сегодняшний день для проведения ЭКО есть возможности. ЭКО с собственными яйцеклетками, если овариальный резерв и общее состояние здоровья это позволяют. ЭКО с донорскими яйцеклетками, если собственный резерв низкий или качество яйцеклеток неудовлетворительное. Преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ) - позволяет заранее исключить эмбрионы с хромосомными аномалиями до переноса, повысив шанс на здоровую беременность", - рассказала врач.

Также специалист дала рекомендации женщинам, планирующим беременность после 40 лет. И первая из них - не откладывать визит к специалисту. Даже если беременность планируется через год-два - лучше заранее понять свои репродуктивные возможности.

"Пройдите диагностику - это поможет оценить ваш овариальный резерв, общее состояние здоровья и определить подходящий формат лечения. Задавайте вопросы и обсуждайте варианты. Нет универсальных схем. Ваша история - уникальна. И стратегия должна быть персональной. Не забывайте о теле и душе. Забота о себе, режиме, питании, эмоциональной устойчивости - важны не меньше, чем препараты. Не сдавайтесь, даже если кажется, что поздно. Мы видим, как желания становятся реальностью - и знаем, как помочь пройти этот путь шаг за шагом", - добавила она.

В заключение врач отметила, что беременность после 40 - это не приговор и не подвиг.

"Это путь, который стоит пройти осознанно, в поддержке и с верой в свое тело. А современная медицина - это не только технологии, но и возможность не быть в этом пути одной", - резюмировала Твердикова.