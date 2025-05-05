5 мая 2025

5 мая 2025 15:37

Ученые расшифровали феномен любовной «химии»

Канадские психологи попытались понять, из чего складывается знаменитая "химия" между влюбленными. В новом исследовании, опубликованном в Archives of Sexual Behavior, ученые из Йоркского университета проанализировали ответы 200 человек и выделили девять основных компонентов романтического влечения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Самым распространенным элементом оказалась радость от общения и ощущение эмоциональной связи - на это указали 64 процента участников. На втором месте - взаимность чувств, а на третьем - комфорт и непринужденность в общении. Также в список вошли совместимость, сходство интересов и взглядов, сексуальное влечение и "волшебная искра" - нечто трудноописуемое, но ощущаемое.

Отдельные категории заняли физиологические реакции (вроде "бабочек в животе") и сильная фиксация на партнере - стремление быть рядом как можно чаще.

По словам респондентов, романтическая химия может сохраняться и в долгих отношениях. При этом сексуальная страсть постепенно уступает место эмоциональной близости.

Авторы подчеркивают, что понимание структуры любовных чувств имеет не только теоретическую, но и практическую ценность. По мнению экспертов, результаты могут помочь людям лучше понимать себя и партнера - и справляться с трудностями в отношениях.


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